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  3. Göztepe gelecek hafta Ahmet Çalık için Galatasaray'ın kapısını çalacak

Göztepe gelecek hafta Ahmet Çalık için Galatasaray'ın kapısını çalacak

Göztepe gelecek hafta Ahmet Çalık için Galatasaray'ın kapısını çalacak

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da yedek kulübesine mahkum kalan Ahmet Çalık'ı istiyor.

İlhan Palut'un göreve gelişinin ardından çıkış yakalayan Göztepe, ikinci yarı öncesi transfer çalışmalarına hız verdi.

Galatasaray'da 2. yarı istenmeyen isimlerden biri olan Ahmet Çalık'a İzmir temsilcisinin talip olduğu öğrenildi. Göz Göz önümüzdeki hafta transfer için girişimlere başlayacak.

Daha önce Sabri Sarıoğlu, Yasin Öztekin ve Eren Derdiyok Cim Bom'dan Göz Göz'e transfer olmuştu.


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