Göztepe, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam etti

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde pas çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular, daha sonra dar alan çalışması gerçekleştirdi.
Stefano Napoleoni'nin çalışmalarını takımdan ayrı sürdürdürdüğü sarı-kırmızılı ekipte, antrenman sırasında sakatlanan Obinna Nwobodo'nun sağ diz dış yan bağında zorlanma ve ödem tespit edildiği ve tedavisine başlandığı bildirildi.
Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbi maçta düdük çalacak FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık, kariyerinde ikinci kez bu iki takımın birbiriyle oynadığı karşılaşmayı yönetecek.
Galatasaray'da Fatih Terim, takıma Fenerbahçe derbisi konuşmaya yasak getirdi.
Fenerbahçe yönetiminin bir anlamda eli-kolu olan Emre Belözoğlu, cezası sona eren Başkan Ali Koç ile Hatayspor karşılaşmasını tribünden izledi.
Tabzonspor yönetimi 29 yaşındakı stoper Victor Hugo'yu renklerine bağlıyor. Palmeiras kulübü uzun görüşmeler sonucunda teklifi kabul etti. Dört yıllık imza atacak olan Brezilyalı savunmacının bonservis ücreti taksitler halinde ödenecek.
Futbolda 45. UEFA Süper Kupa, Almanya takımı Bayern Münih ile İspanya temsilcisi Sevilla arasında yarın yapılacak maç sonunda sahibini bulacak.
Beşiktaş'ın tecrübeli isimlerinden Tyler Boyd'a Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor teklif yaptı.