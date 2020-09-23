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aksam.com.tr
  • 23 Eylül 2020 Çarşamba 14:52
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Göztepe, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam etti

Göztepe, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam etti

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AA

Süper Lig'in 3. haftasında 26 Eylül Cumartesi günü Gaziantep FK'yi ağırlayacak Göztepe, hazırlıklarını sürdürdü.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde pas çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular, daha sonra dar alan çalışması gerçekleştirdi.

Stefano Napoleoni'nin çalışmalarını takımdan ayrı sürdürdürdüğü sarı-kırmızılı ekipte, antrenman sırasında sakatlanan Obinna Nwobodo'nun sağ diz dış yan bağında zorlanma ve ödem tespit edildiği ve tedavisine başlandığı bildirildi.

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