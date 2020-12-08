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aksam.com.tr
  • 08 Aralık 2020 Salı 10:36
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Göztepe, Galatasaray'dan Şener Özbayraklı ya da Linnes'i transfer etmek istiyor

Göztepe, Galatasaray'dan Şener Özbayraklı ya da Linnes'i transfer etmek istiyor

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Sağ bek pozisyonuna takviye yapmak isteyen Göztepe'den sürpriz transfer hamlesi geldi. Göz-Göz, Galatasaray'dan Şener Özbayraklı ve Martin Linnes'e kancayı taktı. İzmir ekibinin başkanı Mehmet Sepil, teknik direktör Fatih Terim'le transferler için özel görüşme yaptı. Şener Özbayraklı'nın Göztepe'ye transfer olmasına daha yüksek olasılık gözüyle bakılıyor.

TERİM'DEN ONAY

Tecrübeli teknik direktör Terim'in yönetime verdiği transfer listesinin yanı sıra kadroda şans bulamayan ve takımdan ayrılmasına onay verdiği isimlerde ortaya çıktı.

TRANSFER OPERASYONU

Süper Lig'de son üç haftada yakaladığı başarıyla Avrupa yarışı içinde kendini bulan Göztepe, bu doğrultuda kadrosunu güçlendirmek için ocak ayında operasyon yapacak. İkinci yarıya güçlü başlamak isteyen Göz- Göz, ilk olarak savunmaya öncelik verecek.

LINNES VE ŞENER LİSTEDE

Yeni Asır'ın haberine göre, sağ bek pozisyonunda forma giyen Lamine Gassama ile yolları ayırmayı planlayan Göz-Göz yönetimi, transferde yönünü İstanbul'a çevirdi. Sarı-kırmızılılar, şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'ın iki sağ beki Linnes ve Şener Özbayraklı'yı transfer listesine aldı.

İKİ YILDIZDAN BİRİ

İstanbul temsilcisi ile sözleşmeleri haziran sonunda sona erecek olan Linnes ve Şener için ara transfer dönemi öncesi bir teklif yapacak olan Göztepe, iki yıldızdan birini kadroya dahil etmek istiyor.

SEPİL, TERİM'DEN KOLAYLIK İSTEYECEK

Linnes ve Şener için nabız yoklayan yönetim net bir cevap alamazken transferle bizzat ilgilenme kararı alan Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, yakın dostu olan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile görüşerek kolaylık isteyecek.

ŞENER DAHA YÜKSEK İHTİMAL

Galatasaray'da bu sezon daha fazla süre alan Linnes'in Göztepe'ye gelip gelmeyeceği merak konusu olurken, 1 maç forma giyen Şener'in ise daha olası gözüküyor.

Kariyerinde Kongsvinger ve Molde ile Galatasaray'da forma giyen Linnes 293 resmi maça çıkarken 20 gol kaydetmeyi başardı. Norveçli futbolcu 6 sezondur forma giydiği Galatasaray'da 5 kupa kazandı.

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