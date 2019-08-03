Göztepe, Fernandes transferini bitirmek üzere

Süper Lig'de kurtuluşunu son hafta son düdükte ilan edebilen Göztepe gol yollarında yaşadığı sıkıntıyı bir kez daha yaşamak için ince eleyip sık dokuyor. Forvet hattını Eren Derdiyok ile güçlendiren, Jerome'yi kadroda tutan, genç golcüler Ege ve Muritala'yı da A takıma alan Göz-Göz gole dönük orta saha oyuncusu arıyor.
Deniz Kadah ve Hüseyin Bulut'un performansından memnun ancak bu hattı daha da güçlendirmek için yıldız bir ismin peşinde. Son üç sezondur Rusya temsilcisi Lokomotiv Moskova takımında forma giyen eski Beşiktaşlı yıldız futbolcuyla yapılan görüşmelerin olumlu geçtiği bildirildi.
GÖZ-GÖZ'Ü ÇOK İSTİYOR
Geçen sezon Galatasaray'ın transfer etmek istediği yıldız, ilk görüşmede Göztepe'den 3 milyon Euro talep edince sarı-kırmızılılar geri adım atmıştı. Beto ve Castro'dan Göztepe ile ilgili bilgi alan Portekizli "Tam istediğim kulüp" derken rakamı 1.5 milyon Euro'ya indirdi.
Göztepe 800 bin Euro'da diretince prensipte anlaşma sağlandı. L.Moskova'dan bonservisini alan Fernandes'in transferinin kısa süre içerisinde duyurulması bekleniyor.
(Yeni Asır)
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