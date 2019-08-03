  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 03 Ağustos 2019 Cumartesi 13:16
  • |
  • 03 Ağustos 2019 Cumartesi 13:16

Göztepe, Fernandes transferini bitirmek üzere

Göztepe, Fernandes transferini bitirmek üzere

Paylaş

Beto ve Castro'dan Göztepe ile ilgili bilgi alan Manuel Fernandes, transfere onay verdi.

Süper Lig'de kurtuluşunu son hafta son düdükte ilan edebilen Göztepe gol yollarında yaşadığı sıkıntıyı bir kez daha yaşamak için ince eleyip sık dokuyor. Forvet hattını Eren Derdiyok ile güçlendiren, Jerome'yi kadroda tutan, genç golcüler Ege ve Muritala'yı da A takıma alan Göz-Göz gole dönük orta saha oyuncusu arıyor. 

Deniz Kadah ve Hüseyin Bulut'un performansından memnun ancak bu hattı daha da güçlendirmek için yıldız bir ismin peşinde. Son üç sezondur Rusya temsilcisi Lokomotiv Moskova takımında forma giyen eski Beşiktaşlı yıldız futbolcuyla yapılan görüşmelerin olumlu geçtiği bildirildi.

GÖZ-GÖZ'Ü ÇOK İSTİYOR

Geçen sezon Galatasaray'ın transfer etmek istediği yıldız, ilk görüşmede Göztepe'den 3 milyon Euro talep edince sarı-kırmızılılar geri adım atmıştı. Beto ve Castro'dan Göztepe ile ilgili bilgi alan Portekizli "Tam istediğim kulüp" derken rakamı 1.5 milyon Euro'ya indirdi. 

Göztepe 800 bin Euro'da diretince prensipte anlaşma sağlandı. L.Moskova'dan bonservisini alan Fernandes'in transferinin kısa süre içerisinde duyurulması bekleniyor.

(Yeni Asır)

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Kayserispor, Olarenwaju Kayode'yi 1 yıllığına kadrosuna katmaya hazırlanıyor

title

Yeni Malatyaspor Avrupa'da siftahı iyi yaptı

title

Sofiane Feghouli tatilden 1 hafta erken döndü

Roma´dan Fenerbahçelileri Heyecanlandıran Kolarov Paylaşımı!

SPOR GÜNDEMİ

Beşiktaş'ta sakatlık kervanına bir isim daha eklendi
Beşiktaş'ta sakatlık kervanına bir isim daha eklendi

Beşiktaş'ta sakatlık kervanına bir isim daha eklendi

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta sakatlık kabusu dinmek bilmiyor. Burak Yılmaz ile birlikte Ljajic ve Dorukhan'ı da sakatlığa kurban veren Kartal'da bir yıldızdan daha kötü haber geldi.

Beşiktaşlı yönetici iki transferi açıkladı! 'Evet ilgileniyoruz'
Beşiktaşlı yönetici iki transferi açıkladı! 'Evet ilgileniyoruz'

Beşiktaşlı yönetici iki transferi açıkladı! 'Evet ilgileniyoruz'

Beşiktaş İkinci Başkanı Serdal Adalı, transfer çalışmaları hakkında bilgi verdi ve gündemdeki iki isimle ilgili konuştu.

İşte Galatasaray'ın son hedefi!
İşte Galatasaray'ın son hedefi!

İşte Galatasaray'ın son hedefi!

Fernando’nun yerine ön libero arayışlarını da sürdüren Galatasaray’ın, Chelsea’den Tiemoue Bakayoko’yu kiralamaya çalıştığı ileri sürüldü.

Messi'ye büyük şok! Men cezası yedi
Messi'ye büyük şok! Men cezası yedi

Messi'ye büyük şok! Men cezası yedi

CONMEBOL, Copa America'da Brezilya ve turnuva aleyhine yorumlarda bulunan Lionel Messi'nin cezasını açıkladı.

İkna edildi! İstanbul'a geliş tarihi belli oldu
İkna edildi! İstanbul'a geliş tarihi belli oldu

İkna edildi! İstanbul'a geliş tarihi belli oldu

Fenerbahçe, 33 yaşındaki sol bek Kolarov için Roma kulübünü menajer Mirsad Türkcan aracılığı ile ikna etti. Kolarov'un 1-2 gün içinde İstanbul'a gelip sözleşme imzalaması bekleniyor.

Çok konuşulacak Fenerbahçe açıklaması
Çok konuşulacak Fenerbahçe açıklaması

Çok konuşulacak Fenerbahçe açıklaması

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fenerbahçe'nin transfer çalışmaları hakkında değerlendirmede bulundu.

Feghouli'den alkışlanacak hareket
Feghouli'den alkışlanacak hareket

Feghouli'den alkışlanacak hareket

19 Temmuz'da Afrika Uluslar Kupası'nı şampiyon olarak tamamlayan Cezayir'de forma giyen Sofiane Feghouli, kendisine verilen izinden 1 hafta erken döndü.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.