Göztepe; Fabri, Domagoj Antolic ve Hassane Bande transferlerinde sona geldi

Kocaelispor'dan Burak, Hatayspor'dan Kubilay, Adanaspor'dan İrfan Can, Aris'ten Ideye, Gorica'dan Ndiaye ve son olarak Ujest'ten Burekovic'i renklerine bağlayan sarı-kırmızılıların 3 oyuncuyla daha anlaşma aşamasına geldiği bildirildi. Göz-Göz'ün Polonya'nın Legia Varşova takımından görev yapan Hırvat orta saha Domagoj Antolic ile görüştüğü ve arada ufak pürüzlerin kaldığı bildirildi. Antolic'in yanı sıra İzmir ekibinin kaleci Fabri ve golcü Hassane Bande'nin de işini bitirmek üzere olduğu öğrenildi. Antolic'in İzmir'e davet edildiği ve 30 yaşındaki oyuncuyla hafta sonuna kadar sözleşme imzalanacağı kaydedildi.
Bonservisi Ajax'ta olan Burkino Fasolu Bande'nin ise kiralanacağı kaydedildi. Futbola ülkesinin takımlarından Lokomotiva Zagreb'te başlayan Antolic, Dinano Zagreb'te de oynadı. Legia Varşova'ya 2017-2018'de transfer olan Antolic, 6 defa Hırvatistan Milli Takmı'nda görev aldı. Ajax'ın altyapısından yetişen 21 yaşındaki Bande ise Belcika'nın Mechelen ve İsviçre'nin Thun takımların kiralık olarak görev aldı. Türk futbolseverlerin yakından tanıdığı kaleci Fabri ise 2016-2018 yılları arasında Beşiktaş'ın kalesini korudu. Siyah-beyazlılarda 2016-2017 sezonunda Süper Lig şampiyonluğu yaşayan İspanyol eldiven, Deportivo La Coruna, Valladolid, Huelva, Real Betis, Fulham ve Mallorca'da forma giydi.
Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına sayılı günler kala Beşiktaş'ta Isimat Mirin ve Douglas kadro dışı bırakıldı.
TFF 1. Lig'in yeni ekiplerinden Bandırmaspor, bir dönem adı Galatasaray'la da anılan 30 yaşındaki Fildişi Sahilli golcü Lacina Traore'yi transfer etti. Kulüp, sosyal medya hesabından 2.03'lük forvetle ön protokol yaptığını duyurdu.
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Orta saha takviyesi için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Krasnodar'dan ayrılan Manuel Fernandes'e teklif götürmüştü. Portekizli yıldızın 1,5 milyon euro talebine Bordo-Mavililer 1,1 milyon euro ile cevap vermişti. Manuel Fernandes'in fazla talibinin olmaması ve yeniden Türkiye'ye dönmek istemesi sebebiyle Trabzonspor'un teklifini kabul edeceği öğrenildi.
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Fenerbahçe'nin göndermek için uğraş verdiği Nabil Dirar'da yeni bir gelişme yaşandı. Faslı futbolcunun, 2008-2012 yılları arasında formasını terlettiği Club Brugge'e döneceği iddia edildi.