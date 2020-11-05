Göztepe dış sahada 3 puanı unuttu

Son olarak 2019-2020 sezonunda 2 Şubat 2020'de oynanan maçta İttifak Holding Konyaspor’u 3-1 yenen sarı-kırmızılılar ardından dış sahada 5 yenilgi ve 3 beraberlik elde etti. Geçen sezon Hes Kablo Kayserispor’a 1-0, Kasımpaşa’ya 2-0, Yeni Malatyaspor ve Fenerbahçe’ye 2-1, Galatasaray’a da 3-1 kaybeden Göztepe, bu sene ise Yeni Malatyaspor’la 1-1, Kasımpaşa ve Medipol Başakşehir’le de 0-0 berabere kaldı.
Göz-Göz, özellikle Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa ve Başakşehir müsabakalarında sadece 1 isabetli şut çekebildi. Göztepe, bu yıl Yukatel Denizlispor’u 5-1 yenerek başladığı 2020-2021 sezonunda son 5 maçını da kazanamadı. Göz-Göz’ün geçen hafta Gürsel Aksel Stadı’nda oynaması gereken Aytemiz Alanyaspor müsabakası ise İzmir’i sarsar 6.6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. Hazırlıklarını Urla Adnan Süvari Tesisleri’nde sürdüren İzmir ekibinde Napoleoni ve Alpaslan’ın tedavileri sürüyor. İki oyuncunun Erzurum deplasmanında forma giymesi zor görülüyor.
Seçime hazırlanan Galatasaray'da Mustafa Cengiz'in yeniden başkan adayı olma kararı aldığı ve yeni bir ekiple yola çıkmayı planladığı ortaya çıktı.
Kendisini kötü hissettiği için dünkü antrenmanda yer almayan Tolga Ciğerci'ye yapılan koronavirüs testi negatif çıktı. Gurbetçi futbolcunun gribal enfeksiyon geçirdiği tespit edildi.
Galatasaray haricinde Trabzonspor ve Mainz'ın da peşinde olduğu milli futbolcumuz Yunus Mallı'nın ilk tercihi Cimbom.
Tecrübeli teknik direktör Mustafa Denizli, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Denizli ayrıca teklifler aldığını da sözlerine ekledi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, "Pandemide iyiye doğru gitmiyoruz maalesef. Pandemi her geçen gün artmaktadır. Localarımızı açtık yüzde 50 kapasiteyle. Şimdilik bununla idare edeceğiz. Pandemi olayı düzelirse tekrar Sağlık Bakanlığı'yla görüşüp tribünlerimizi de yüzde 10-20 veya 30 kapasiteyle açmak istiyoruz" dedi.
Galatasaray, maaşları toplam 140 milyon TL olan Sofiane Feghouli, Younes Belhanda, Ryan Babel, Mbaye Diagne, Arda Turan ve Emre Akbaba'dan toplam 2 gol, 2 asistlik katkı alabildi.