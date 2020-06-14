Göztepe devamını getiremedi

Sezonun ikinci devresinde çıktığı ilk 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik alarak Avrupa umudunu yeşerten İzmir temsilcisi, son 6 karşılaşmasında ise yalnızca 1 kez kazanabildi. Bu periyotta 17 Mart'ta Çaykur Rizespor'u 2-0 yenebilen Göztepe, Hes Kablo Kayserispor, Medipol Başakşehir, Kasımpaşa ve Trabzonspor'a mağlup olup, Gaziantep Futbol Kulübü ile berabere kaldı. Düşme korkusu yaşamayan ancak Avrupa yolunda da yara alan sarı-kırmızılılar oynadığı futbolla vasatı geçemedi.
Ligin ikinci yarısında yeni evi Gürsel Aksel Stadı'na kavuşan Göztepe, burada 2 maçını da seyircisiz oynamak zorunda kaldı. Stadın açılışını 26 Ocak 2020'de Beşiktaş'la yapan ve rakibini 2-1'lik skorla geçen Göztepe, taraftarı önünde 3 maça çıkabildi. Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalan Göztepe, Başakşehir'e 3-0 kaybetti. Pandemi yüzünden Çaykur Rizespor'la erteleme maçını da boş tribünlere oynayan Göztepe'de taraftarlar 1 galibiyet görebildi. Kalan 7 maçta en iyi mücadeleyi sergilemek zorunda olduklarını ifade eden teknik direktör İlhan Palut, "Özellikle Trabzonspor karşısında oynadığımız futbol kimseyi tatmin etmedi, dersler çıkaracağız" dedi.
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