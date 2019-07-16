Göztepe, Derdiyok transferinden sonra asıl bombayı Fernandes'le patlatmaya hazırlanıyor

Geçen sezon son hafta son düdüğe kadar yaşadığı düşme korkusunu yeni sezonda da yaşamamak için transferde güçlü bir kadro kurmaya çalışan Göztepe, Eren Derdiyok’tan sonra taraftarını heyecanlandıracak bir bomba daha patlatma niyetinde... Hedefteki isim sezon biter bitmez de gündeme gelen Manuel Fernandes. Lokomotiv Moskova ile biten kontratını yenilemeyen ve Göztepe’den gelen ilk teklife 3 milyon Euro isteyerek yüksekten uçan yıldız oyuncu beklediği öerileri bulamayınca fiyat düştü. İzmir ekibinin bu transfer için yıllık 1.5 milyon Euro ödemeyi gözden çıkardığı bildirildi.

Topal’dan olumsuz yanıt

Orta sahaya tecrübeli bir yerli futbolcuyu da kadrosuna dahil etmek isteyen Göz Göz’de Başkan Mehmet Sepil’in 4 yıl Galatasaray, 2 yıl Valencia ve 7 sezon Fenerbahçe formalarını giyip A Milli Takım’ın önemli isimleri arasında yer alan 33 yaşındaki Mehmet Topal için nabız yokladığı ancak, “Kariyerime Avrupa’da devam etmek istiyorum” yanıtını aldığı öğrenildi.

Yabancılar dert oldu!

Göztepe’de yabancılar Titi, Reis, Beto’dan sonra Poko da Türkiye’ye dönüp takıma katıldı. Borges’le yolları ayırmaya çalışan Sarı-Kırmızılılar, takımla ilk etap çalışmalarına çıkan Grillo ve Ngando’ya ayrılmaları için resmi teklif götürdü. Yönetim, birer yıllık sözleşmeleri bulunan futbolculara yeni sezon ücretlerinin bir kısmını ödeyip sözleşmelerini feshetme teklifi yaptı.

Gassama finale kaldı

Göztepeli Lamine Gassama’nın forma giydiği Senegal Milli Takımı, Mısır’da düzenlenen Afrika Uluslar Kupası’nda finale yükseldi. Senegal, Gassama’nın ilk 11’de başlayıp 110 dakika forma giydiği uzatmaya giden yarı final maçında Tunus’u 1-0 mağlup etti. Gassamalı Senegal, 19 Temmuz Cuma günü Cezayir’le oynanacak finalde şampiyonluk mücadelesi verecek. (Fanatik)