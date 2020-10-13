Göztepe, çekilişle loca verecek

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun localara yüzde 50 seyirci alma kararının ardından bazı kararlar alındığı belirtildi.
Yeni yapılan Gürsel Aksel Stadı’nda sadece 3 maçın seyircili oynandığının belirtildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
Bunun burukluğunu yaşıyor ve bu sürecin tüm taraftarlarımız için bir an önce sağlıklı bir şekilde geride kalmasını temenni ediyoruz. Bu süreçte Gürsel Aksel Stadyumu tribünlerinde yer alabilecek bir taraftarımızın bile binlerin sesi olacağına inanıyoruz. Tüm sağlık tedbirlerinin eksiksiz uygulanması şartı ile Gürsel Aksel Stadyumu loca bölümünde rezerve edilmemiş koltukların yapılacak çekiliş ile taraftarlarımıza hediye edilmesi kararı alınmıştır. Bu karar doğrultusunda 2019-20 sezonunda Gürsel Aksel Stadyumu'nda kombinesi olan taraftarlarımız TC Kimlik numarasını 0850 302 9143'e SMS olarak göndererek çekilişe katılma hakkı kazanacak. Yapılacak çekilişin ardından 45 şanslı taraftarımıza ulaşılarak müsabaka biletleri Passolig hesaplarına yüklenecektir.
Süper Lig’de 18 Ekim Pazar günü oynanacak Fenerbahçe maçı için başvurunun 14 Ekim Çarşamba günü saat 12.00'de başlayacağı ve 16 Ekim Cuma günü saat 12.00'de sona ereceği, sonuçların aynı gün açıklanacağı bildirildi.
Uygulamanın müsabakalarda localar dışındaki tribünlere seyirci alımı yapılana kadar devam edeceği kaydedildi.
Sırbistan A Milli Takımı Teknik Direktörü Ljubisa Tumbakovic, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta yarın Türkiye ile deplasmanda oynayacakları maçı kazanmak için tüm güçlerini sahaya koyacaklarını söyledi.
A Milli Futbol Takımı oyuncusu Cengiz Ünder, yarın İstanbul'da Sırbistan ile yapacakları UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup dördüncü maçını kazanmalarının gerektiğini söyledi.
Abdullah Avcı, Beşiktaş'ın tazminat konusundaki uzlaşma çağrısını reddetti, 36 milyon liranın ödenmesini istedi. Ahmet Nur Çebi yönetimi, Fikret Orman'ın üyelikten ihracını istiyor.
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Türkiye Futbol Federasyonunun locaların kapasitesinin yüzde 50'si kadar seyirci alma kararının ardından localarda rezerve edilmemiş biletleri, çekilişle eski kombine bilet sahiplerine vereceğini duyurdu.
Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, kentteki yangında zarar gören ormanların yeniden yeşertilmesi için "Hatay'a Yeşil Gelecek" adı altında fidan bağış kampanyası başlattı.
Süper Lig'in 4. haftasında Kasımpaşa karşısında beklemediği bir yenilgi alan Galatasaray'da gözler Aytemiz Alanyaspor maçına çevrildi. Sarı-kırmızılılar, ilk 4 hafta sonunda topladığı 10 puanla zirvede bulunan rakibini mağlup ederek üst sıraları zorlamayı hedefliyor.