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aksam.com.tr
  • 17 Mart 2020 Salı 19:23
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  • 17 Mart 2020 Salı 21:15

Göztepe-Çaykur Rizespor CANLI ANLATIM

Göztepe-Çaykur Rizespor CANLI ANLATIM

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Spor Toto Süper Lig erteleme maçında Göztepe ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geliyor... İşte iki takımın da ilk 11'leri.

İLK 11'LER

Göztepe: Beto, Murat, Titi, Borges, Berkan, Soner, Castro, Deniz, Halil, Napoleoni, Jerome

Çaykur Rizespor: Gökhan, Orhan, Talbi, Burak, Melnjak, Vetrih, Oğuz Kağan, Boldrin, Samudio, Garmash, Skoda

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