Göztepe-Çaykur Rizespor CANLI ANLATIM

İLK 11'LER
Göztepe: Beto, Murat, Titi, Borges, Berkan, Soner, Castro, Deniz, Halil, Napoleoni, Jerome
Çaykur Rizespor: Gökhan, Orhan, Talbi, Burak, Melnjak, Vetrih, Oğuz Kağan, Boldrin, Samudio, Garmash, Skoda
Trabzonspor, John Obi Mikel'in sözleşmesinin fesh edildiğini KAP'a bildirdi.
Spor Toto Süper Lig erteleme maçında Göztepe ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geliyor... İşte iki takımın da ilk 11'leri.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) UEFA ve 55 üye ülkeyle birlikte gerçekleştirdiği telekonferans toplantının ardından TFF Başkanı Nihat Özdemir, basın mensuplarına açıklama yapacak.
Juventuslu milli futbolcumuz Merih Demiral, Euro 2020'nin, COV-19 tedbirleri gerekçesiyle Euro 2021'e ertelenmesinin ardından Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu
UEFA, TFF de dahil 55 temsilcisiyle birlikte telekonferans ile bir araya geldi. Koronavirüs salgınının futbol dünyasında oluşturduğu sorunların ele alındığı toplantıda bu yıl içinde düzenlenecek tüm turnuvaların son durumu tartışıldı. Bu bağlamda EURO 2020, 2021 yılına ertelendi. Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi ise 'koronavirüs tehdidi sona erene kadar' askıya alındı.
Amerika kıtasının en büyük futbol organizasyonu Copa America 2021'e ertelendi
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) geçen hafta oynanan futbol karşılaşmalarına ilişkin alınan yaptırımları açıkladı