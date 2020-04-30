Göztepe çalışmalarını sürdürüyor

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, pazartesi gününden beri gruplar halinde Adnan Süvari Tesisleri'nde antrenman yapan futbolcuların bugün çalışmalarını tamamladığı belirtildi.
Sarı-kırmızılı oyuncuların yarından itibaren sokağa çıkma kısıtlaması boyunca antrenmanlarına belirlenen program dahilinde evlerinde devam edeceği kaydedildi.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz hastaneye kaldırıldı.
Ersun Yanal ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktör arayışlarına son sürat devam eden Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Lacivertlilerin büyük oranda anlaştığı iddia edilen Nenad Bjelica, konuyla ilgili ilk kez konuştu. Ülkesinin basınına konuşan Hırvat teknik adam, “Şu anda evdeydim. Fenerbahçe ile görüştüğüm yönündeki iddiaları gazetelerde gördüm ancak kimseyle görüşmedim veya tanışmadım” dedi.
Fransa Ligue 1'de sezonun sona erdirildiği ve PSG'nin şampiyon ilan edildiği açıklandı.
Hes Kablo Kayserispor'un sezon başında transfer ettiği Paul Georges Ntep ile devre arasında yollarını ayırdı ancak sözleşmesini halen feshedemedi.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'ın teknik direktörü Jose Mourinho, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle iptal edilen liglerin devam etmesi gerektiğini söyledi.
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Olympique Lyon, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan liglerin sonlandırılması kararına tepki gösterdi.
Fenerbahçe Kulübünün mayıs ayında yapılması gereken yıllık olağan genel kurul toplantısı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendi.