  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 27 Nisan 2020 Pazartesi 20:34
  • |
  • 27 Nisan 2020 Pazartesi 20:43

Göztepe çalışmalara başladı

Göztepe çalışmalara başladı

Paylaş

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle lige verilen aranın ardından gruplar halinde çalışmaya başladı.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, çalışmalarını evde sürdüren futbolcuların belirlenen kurallar dahilinde gruplar halinde Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde çalışmaya başladığı bildirildi.

Sarı-kırmızlı futbolcuların 5 gruba ayrıldığı, futbolcuların belirlenen saatlerde tesislere gideceği, diğer grup tesise gelmeden ayrılacağı belirtildi.

Tesisteki soyunma odaları, duş ve yemekhanenin hizmet vermeyeceği bu süreçte oyuncuların tesise girişlerinde ateş ölçümünün yapılacağı kaydedildi.

Çalışmaların en az sayıda personelin katılımıyla gerçekleşeceği ve antrenman dışında tesiste maske takımının zorunlu olacağı ifade edildi.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Trabzonspor'un gündeminde olan isim için kulübünden açıklama geldi

title

Yılmaz Vural'dan Fenerbahçe sorusuna cevap

title

Rusya Premier Lig'in ne zaman başlayacağı belli oldu

Galatasaray'ın futbolcusu Linnes'den evde su şişeleri ile antreman

SPOR GÜNDEMİ

Trabzonspor'un gündeminde olan isim için kulübünden açıklama geldi
Trabzonspor'un gündeminde olan isim için kulübünden açıklama geldi

Trabzonspor'un gündeminde olan isim için kulübünden açıklama geldi

Bursaspor Kulübü, oyuncusu Burak Kapacak'ın Trabzonspor'a transferi ile ilgili spekülasyonlara açıklık getirdi.

İtalyanlar resmen duyurdu: Fenerbahçe'de Asamoah sesleri
İtalyanlar resmen duyurdu: Fenerbahçe'de Asamoah sesleri

İtalyanlar resmen duyurdu: Fenerbahçe'de Asamoah sesleri

Futbolda bu sezon da umduğunu bulamayan Fenerbahçe gelecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerde bir numaralı gündem olan sol bek transferi için flaş bir gelişme yaşandı.

UEFA üye ülke federasyonlarına yaptığı yardım miktarını açıkladı
UEFA üye ülke federasyonlarına yaptığı yardım miktarını açıkladı

UEFA üye ülke federasyonlarına yaptığı yardım miktarını açıkladı

UEFA, koronavirüs ile mücadele döneminde 55 üye ülkenin federasyonlarına toplamda 236.5 milyon euro destek verildiğini açıkladı.

Yılmaz Vural'dan Fenerbahçe sorusuna cevap
Yılmaz Vural'dan Fenerbahçe sorusuna cevap

Yılmaz Vural'dan Fenerbahçe sorusuna cevap

Türk futbolunun önemli figürlerinden Yılmaz Vural, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Altay Bayındır bombası! 'Transfer yüzde 90 bitti'
Altay Bayındır bombası! 'Transfer yüzde 90 bitti'

Altay Bayındır bombası! 'Transfer yüzde 90 bitti'

Devlerin kıskacında olan Fenerbahçe'nin genç kalecisi Altay Bayındır'la ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İngitere Premier Lig ekiplerinden Sheffield United'ın teknik direktörü Chris Wilder'ın, Sarı-Lacivertlilerin 22 yaşındaki file bekçisini istediği öne sürüldü. Haberin detayında transferin bitme olasılığının yüzde 90 olarak aktarılması dikkat çekti.

Galatasaray'ın tarihine geçen yıldızı Trabzonspor kaptı
Galatasaray'ın tarihine geçen yıldızı Trabzonspor kaptı

Galatasaray'ın tarihine geçen yıldızı Trabzonspor kaptı

Gelecek sezonun transfer çalışmalarına başlayan Trabzonspor'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Bordo-Mavililer, Galatasaray ile sözleşmesini uzatmaya yanaşmayan ve Fenerbahçe'nin de gündeminde olan Mustafa Kapı'ya teklif götürdü. 17 yaşındaki futbolcu, Trabzonspor'un teklifine “Avrupa'ya gitme hayalim var. Bu gerçekleşmezse görüşebiliriz” cevabını verdi.

Fenerbahçe'ye 3. Lig'den transfer! Ali Koç işi bitirdi
Fenerbahçe'ye 3. Lig'den transfer! Ali Koç işi bitirdi

Fenerbahçe'ye 3. Lig'den transfer! Ali Koç işi bitirdi

Yeni sezonun transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe, sürpriz bir ismi gündemine aldı. Sarı-Lacivertliler, TFF 3. Lig ekibi 1928 Bucaspor'da forma giyen 18 yaşındaki Barış Sungur'u kadrosuna katmak istiyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, genç forvet için Bucaspor Başkanı Cihan Aktaş ile bizzat görüştü ve teklifini iletti.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.