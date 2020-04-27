Göztepe çalışmalara başladı

SPOR GÜNDEMİ

Trabzonspor'un gündeminde olan isim için kulübünden açıklama geldi Trabzonspor'un gündeminde olan isim için kulübünden açıklama geldi Bursaspor Kulübü, oyuncusu Burak Kapacak'ın Trabzonspor'a transferi ile ilgili spekülasyonlara açıklık getirdi.

İtalyanlar resmen duyurdu: Fenerbahçe'de Asamoah sesleri İtalyanlar resmen duyurdu: Fenerbahçe'de Asamoah sesleri Futbolda bu sezon da umduğunu bulamayan Fenerbahçe gelecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerde bir numaralı gündem olan sol bek transferi için flaş bir gelişme yaşandı.

UEFA üye ülke federasyonlarına yaptığı yardım miktarını açıkladı UEFA üye ülke federasyonlarına yaptığı yardım miktarını açıkladı UEFA, koronavirüs ile mücadele döneminde 55 üye ülkenin federasyonlarına toplamda 236.5 milyon euro destek verildiğini açıkladı.

Yılmaz Vural'dan Fenerbahçe sorusuna cevap Yılmaz Vural'dan Fenerbahçe sorusuna cevap Türk futbolunun önemli figürlerinden Yılmaz Vural, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Altay Bayındır bombası! 'Transfer yüzde 90 bitti' Altay Bayındır bombası! 'Transfer yüzde 90 bitti' Devlerin kıskacında olan Fenerbahçe'nin genç kalecisi Altay Bayındır'la ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İngitere Premier Lig ekiplerinden Sheffield United'ın teknik direktörü Chris Wilder'ın, Sarı-Lacivertlilerin 22 yaşındaki file bekçisini istediği öne sürüldü. Haberin detayında transferin bitme olasılığının yüzde 90 olarak aktarılması dikkat çekti.

Galatasaray'ın tarihine geçen yıldızı Trabzonspor kaptı Galatasaray'ın tarihine geçen yıldızı Trabzonspor kaptı Gelecek sezonun transfer çalışmalarına başlayan Trabzonspor'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Bordo-Mavililer, Galatasaray ile sözleşmesini uzatmaya yanaşmayan ve Fenerbahçe'nin de gündeminde olan Mustafa Kapı'ya teklif götürdü. 17 yaşındaki futbolcu, Trabzonspor'un teklifine “Avrupa'ya gitme hayalim var. Bu gerçekleşmezse görüşebiliriz” cevabını verdi.