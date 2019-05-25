Göztepe, Bursaspor ve Erzurumspor'dan hangi takım ligde kalacak? İşte tüm olasılıklar

Spor Toto Süper Lig´de son haftaya girildi. Şampiyonun belli olduğu ligde gözler ise ateş hattına çevrildi. 33´üncü hafta oynanan mücadelelerde MKE Ankaragücü, sahasında Demir Grup Sivasspor´u 3-1 yenerek ligde kalmayı garantiledi. Göztepe de Bursaspor deplasmanından golsüz eşitlikle ayrılırken, rakibiyle arasındaki 1 puanlık avantajını korudu. Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise sahasında Fenerbahçe´ye 1-0 kaybederek ligde kalma umutlarını mucizelere bıraktı. Kümede kalmak için 3 takım; Göztepe, Bursaspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor mücadele verirken, bu takımlardan yalnızca biri hafta sonu alınacak sonuçlara göre ligde kalacak. Ligin son haftasına 15´inci Göztepe 35 puanla, 16´ncı Bursaspor 34 puanla ve 17´nci Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor ise 32 puanla giriyor. Son sıradaki Akhisarspor ise önceki hafta ligden düşmeyi garantilemişti.

GÖZTEPE KAZANIRSA LİGDE KALIYOR

Ateş hattında en avantajlı konuma sahip Göztepe´ye ligde kalması için galibiyet yetiyor. Sahasında MKE Ankaragücü´nü ağırlayacak olan İzmir temsilcisi, Bursaspor´un 1, Erzurum ekibinin ise 3 puan önünde yer alıyor. Göztepe, MKE Ankaragücü karşısında kazanması halinde diğer maçların sonuçlarına bakılmaksızın ligde kalacak. Göztepe rakibiyle berabere kalması halindeyse bu skora göre tek rakibi olacak Bursaspor´un Malatya deplasmanındaki puan kaybını bekleyecek. Göztepe, mağlup olduğu takdirde ise bu kez Bursaspor´un dışında BB Erzurumspor´un da puan kaybını da bekleyecek. Göztepe kaybeder, Bursaspor berabere kalır ve Erzurum ekibi puan kaybı yaşarsa Göztepe ile Bursaspor´un puanları 35´te eşitlenecek. İkili averajı da eşit olan bu iki kulüpten Göztepe, MKE Ankaragücü´ne en az 5 farklı mağlup olmadığı takdirde genel averaj üstünlüğü ile ligde kalacak.

BURSASPOR´UN HESAPLARI

Son 2 sezonda küme düşmesi korkusu yaşayan ancak son haftalarda elde ettiği galibiyetler neticesinde lige tutunan Bursaspor, bir kez daha bunu başarmak için sahaya çıkacak. Bursa temsilcisinin ligde kalması için; deplasmanda karşılaşacağı Evkur Yeni Malatyaspor´u yenmesi ve Göztepe´nin MKE Ankaragücü´ne puan kaybetmesi gerekiyor. Bursaspor, Malatya deplasmanında berabere kalırsa, Göztepe´nin evinde yenilgisinde dahi ligden düşecek. Zira buna iki takımın da 35 puanı bulunacak ve genel averaja bakılacak. 33´üncü hafta sonunda Göztepe -6 averajıyla, -10 averajlı Bursaspor´un önünde yer alıyor. Bursaspor´un beraberliğinde kümede kalmak için Göztepe´nin rakibine en az 5 farklı mağlubiyetini bekleyecek.

BB ERZURUMSPOR MUCİZEYİ KOVALIYOR

31´inci hafta sahasında Bursaspor´u 2-0 yenerek ligde kalma yolunda kritik bir adım atan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, sonraki hafta deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor´a yenildi ve Bursaspor´un da kazanmasıyla birlikte bu avantajını yitirdi. Erzurum temsilcisi, son maçında Fenerbahçe´ye de evinde 1-0 mağlup olarak ligde kalma umutlarını mucizelere bıraktı. Erzurum ekibinin ise ligde kalmak için deplasmanda karşılaşacağı Kayserispor´u mutlaka yenmesi ve Bursaspor ile Göztepe´nin puan kayıplarını beklemesi gerekiyor. Buna göre Erzurumspor, Kayserispor´u yener; Bursaspor ile Göztepe aynı anda kaybederse, Erzurum ekibi Göztepe ile puanları 35´e eşitleyecek. Bu durumda sezon içerisinde Göztepe´yi her iki maçta yenen Erzurum ekibi ikili averaj üstünlüğüyle ligde kalacak. Şayet Erzurumspor kazanır, Göztepe yenilir, Bursaspor ise berabere kalırsa bu kez 3 takımın da puanları 35´e eşitlenecek. Böyle bir durumda 3´lü averaja geçildiğinden burada rakiplerine üstünlük sağlayan Erzurum temsilcisi ligde kalacak.