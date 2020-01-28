Göztepe, Bubacarr Sanneh'in sözleşmesini feshetti

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
“Sezon başında kiralık olarak kadromuza katılan Bubacarr Sanneh ile yapılan görüşmeler neticesinde kiralık sözleşmesi feshedilmiştir.
Sanneh'e katkıları için teşekkür eder devam eden futbol yaşantısında başarılar dileriz.”
Elazığspor, Elazığ’da meydana gelen 6.8 şiddetindeki deprem dolayısıyla ligden çekilme talebinde bulunacak.
Galatasaray, Marcelo Saracchi’nin ve Radamel Falcao’nun sağ uyluk adale grubunda orta düzeyde zorlanma (strain) ve kanama tespit edildiğini ve iki oyuncunun da tedavisine başlandığını açıkladı.
Fenerbahçe, Barış Alıcı'nın Belçika ekibi Westerlo'ya 1.5 yıllığına kiralandığını açıkladı.
Galatasaray'da beklenen patlamayı yapamayan Emre Mor, Serie A'ya gidiyor.
Beşiktaş'ta takımın başına getirilen Sergen Yalçın ile birlikte yeni sezonun planlaması da yapılmaya başlandı. Gündeme gelen ilk isim ise Nazım Sangare.
Spor İl Güvenlik Kurulu, Süper Lig'in 20. haftasında oynanacak olan Trabzonspor-Fenerbahçe maçına sarı-lacivertli taraftarların alınmamasına karar verdi.
Genç bir defans oyuncusu almak için çalışmalarına tam gaz devam eden Galatasaray'a Kamerun asıllı stoper Harold Moukoudi teklif edildi.