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aksam.com.tr
  • 28 Ocak 2020 Salı 17:09
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  • 28 Ocak 2020 Salı 17:11

Göztepe, Bubacarr Sanneh'in sözleşmesini feshetti

Göztepe, Bubacarr Sanneh'in sözleşmesini feshetti

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Göztepe, Bubacarr Sanneh'in sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

“Sezon başında kiralık olarak kadromuza katılan Bubacarr Sanneh ile yapılan görüşmeler neticesinde kiralık sözleşmesi feshedilmiştir.

Sanneh'e katkıları için teşekkür eder devam eden futbol yaşantısında başarılar dileriz.”

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