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aksam.com.tr
  • 02 Ağustos 2019 Cuma 14:40
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  • 02 Ağustos 2019 Cuma 14:40

Göztepe, Bubacarr Sanneh'i kadrosuna kattı

Göztepe, Bubacarr Sanneh'i kadrosuna kattı

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Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Belçika'nın Anderlecht takımında oynayan Gambiyalı defans oyuncusu Bubacarr Sanneh'i transfer etti.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Sanneh ile kiralık olarak, sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı bildirildi.     

24 yaşındaki stoper, daha önce Danimarka'nın Horsens ve Midtjylland takımlarının formasını giydi. Sanneh, 2018-2019 sezonunun başında Belçika ekibi Anderlech'e transfer oldu.

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