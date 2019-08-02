Göztepe, Bubacarr Sanneh'i kadrosuna kattı

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Sanneh ile kiralık olarak, sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı bildirildi.
24 yaşındaki stoper, daha önce Danimarka'nın Horsens ve Midtjylland takımlarının formasını giydi. Sanneh, 2018-2019 sezonunun başında Belçika ekibi Anderlech'e transfer oldu.
Galatasaray, Emre Mor'un bir yıllığına kiralandığını KAP'a bildirdi.
Kulüpler Birliği Vakfının, yayıncı kuruluşun taleplerinin ana gündem maddesi olduğu toplantısı gerçekleşti.
'Boutique Transfers' şirketi, tecrübeli stoper Zanka'yı Fenerbahçe'ye, dev forvet Paul Onuachu'yu ise Galatasaray'a verecek.
Takıma alternatif bir sol bek arayan Beşiktaş, Milan'dan Diego Laxalt'ı istedi ama Maldini, Siyah-Beyazlı kulübe Ivan Strinic'i teklif etti.
Ndiaye ve Fernando’nun takımdan ayrılmasıyla ‘6’ numara arayışına çıkan ve Cuellar, Wanyama, Josef de Souza gibi isimlerle ilgilendiği iddia edilen Galatasaray’ın gündemine bu kez de Geoffrey Kondogbia geldi.
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Kulüpler Birliği'nin Maslak'taki ofisinde gerçekleşen toplantı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Serie A ekiplerinden Fiorentina, Werder Bremen’de forma giyen Nuri Şahin’le ilgileniyor.