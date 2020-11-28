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aksam.com.tr
  • 28 Kasım 2020 Cumartesi 13:41
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Göztepe bu sezon ilk deplasman galibiyetini Sivasspor karşısında almak istiyor

Göztepe bu sezon ilk deplasman galibiyetini Sivasspor karşısında almak istiyor

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Süper Lig'de pazartesi günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor'un karşısına çıkacak Göztepe bu sezon ilki yaşamak istiyor. Geride kalan 8 karşılaşmasında 2 iç saha galibiyeti alabilen Göztepe, gurbette hiç kazanamadı.

Üst üste de galibiyet yüzü göremeyen Göz-Göz seri yakalayamadı. İlk hafta evinde Yukatel Denizlispor'u 5-1'le geçen İzmir ekibi, geçen hafta ise MKE Ankaragücü'nü 3-1 yenerek 6 maç aradan sonra 3 puanla tanıştı. Göztepe deplasmanlarda ise yenilgi yüzü görmedi ancak galibiyete de uzanamadı.

Yeni Malatyaspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la 1-1 berabere kalan Göztepe'nin Medipol Başakşehir ve Kasımpaşa müsabakaları da golsüz sona erdi. Göz-Göz tek yenilgisini Gürsel Aksel Stadı'nda Fenerbahçe'ye karşı 3-2'lik skorla aldı.

Hazırlıklarını sürdüren Göztepe'de toplam 6 oyuncuya koronavirüs teşhisi konuldu. Sakatlıkları süren Alpaslan ve Ideye'nin ise kesin olarak Sivas'a götürülmeyeceği açıklandı. Ndiaye ve Nwobodo'nun durumları da maç günü netlik kazanacak.

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