Göztepe Beşiktaşlı Umut Nayir'i transfer etmek istiyor

Son olarak Anderlecht'ten stoper Bubacarr Sanneh'i kiralayan Süper Lig ekibi Göztepe, Erzurumsporlu eski oyuncusu Leo Schwechlen'le de her konuda anlaştı. Yönetimin Fransız futbolcuya bu hafta imza attıracağı öğrenildi. Geçen sezon Süper Lig'de Erzurumspor forması giyen Leo Göz- Göz'e 2016-2017 sezonunda 1. Lig'de oynadığı dönem Güney Kıbrıs ekiplerinden Anorthosis'ten transfer edilmişti. 30 yaşındaki oyuncu, o sene Play-Off'lar dahil 36 lig maçına çıkıp Göztepe'de Süper Lig sevinci yaşadı.
BAYRAM BEKTAŞ GÖNDERDİ
Ertesi sezon Tuna döneminde Süper Lig'de 22 maç oynayan Fransız stoperde Bayram Bektaş geldikten sonra gönderilmişti. Leo'nun transferine bitti gözüyle bakan Göztepe yönetimi rotayı hücum hattına çevirdi. Taraftarlar "cengaver" lakabını taktıkları Leo için, "Çok özlemiştik", "Yuvana hoş geldin Leo", gibi amesajlar yayınladı.
UMUT VE MEVLÜT HAMLESİ
Sarı-kırmızılılar Başakşehir'den Mevlüt Erdinç'in yanı sıra Beşiktaş'tan eski golcüsü Umut Nayir için pazarlıkları sürdürüyor. Geçen sezon Bursaspor'a kiralanan Umut'un Beşiktaş'la sözleşmesi bulunurken, İzmir ekibi 26 yaşındaki forveti bonservisiyle almak istiyor.
UMUT, GÖZ-GÖZ DİYOR
Göztepe'de 2016-2017 sezonunda attığı gollerle takımın Süper Lig'e yükselmesinde pay sahibi olan Umut'un İzmir'e gelmeye çok istekli olduğu ifade edildi. Umut, forma giydiği Göztepe'de Play-Off dahil 29 maçta 13 gol atmıştı. Yönetim Umut'u transfer edemezse Başakşehir'de 4. golcü konumuna düşen Mevlüt Erdinç'i kiralayacak.
(Yeni Asır)
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