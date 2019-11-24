Göztepe, Aytemiz Alanyaspor'u tek golle mağlup etti

Göztepe'ye galibiyeti getiren golü 68. dakikada Andre Castro kaydetti.

Bu sezon ligde ikinci deplasman galibiyeti alan Göztepe puanını 16'ya yükseltti. Alanyaspor ise bu sezon ligde ilk kez arka arkaya iki hafta mağlup olarak 19 puanda kaldı.

Süper Lig'de gelecek hafta Alanyaspor, Ankaragücü'nü ağırlayacak. Göztepe'nin ise konuğu Fenerbahçe olacak.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

8. dakikada Göztepe yarı sahasında topla buluşan Bakasetas'ın ceza sahası dışından vuruşunda, kaleci Beto uzanarak topu çıkardı. Daha sonra Göztepe defansı topu uzaklaştırdı.

42. dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Efecan Karaca'nın ortasında Cisse topu kontrol ettikten sonra sağ çaprazdan kaleye şutunu çekti. Göztepe kalecisi Beto, topu çıkardı.

44. dakikada sağ kanatta Gassama, topu Serdar Gürler'e gönderdi. Serdar Gürler'in bekletmeden ceza sahasına doğru ortaladığı topu Castro kafayla kaleye göndermek istedi. Ancak Alanyasporlu oyunculara çarpan top, ceza sahası dışına çıktı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

61. dakikada Efecan Karaca'nın orta alanda başlattığı atakta Cisse, ceza sahası içinde topla buluştu. Topu kontrol eden Cisse'nin çektiği şutta, kaleci Beto topu kontrol etti.

68. dakikada Göztepe golü buldu. Aytemiz Alanyaspor ceza sahasına kalabalık gelen Göztepe ekibinden Jerome'nin ceza sahası içinde çektiği şutta, kaleci Marafona topu çıkardı. Alanyasporlu futbolcular meşin yuvarlağı uzaklaştırmak istedi. Ancak Halil Akbunar'ın pasıyla ceza sahası yayı içinde topla buluşan Castro'nun vuruşunda, top filelerle buluştu: 0-1.

86. dakikada sol kanattan gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında Kaan Kanak'ın ceza sahası içine doğru ortaladığı topa Caulker ayak koydu. Kaleci Beto, topu rahatlıkla kontrol etti.

90+3. dakikada Bakasetas'ın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Caulker'in kafayla aşırttığı topa Cisse vurdu, kaleci Beto meşin yuvarlağı çıkardı.