Göztepe, Atınç Nukan'ı transfer ettiğini duyurdu

Süper Lig'e iyi başlayamayan ve 3 haftada sadece tek puan alan Göztepe, RB Leipzig'den Atınç Nukan'ı renklerine kattı. Ege temsilcisi oyuncuyla dün anlaşıldığını; ancak Almanya Futbol Federasyonu'ndan resmi evrakın geç geldiği için imzaların bugün atıldığını duyurdu.

Oyuncuyla 1+1 yıllık sözleşme imzalayan Atınç Nukan için Göztepe'den yapılan açıklama şöyle:

''Dün anlaşma sağladığımız Atınç Nukan ile Almanya Futbol Federasyonu'ndan gelen resmi evrak neticesinde bugün 1+1 yıllık sözleşme imzaladık.

2010 yılında Beşiktaş forması ile profesyonel futbol hayatına başlayan Atınç, Beşiktaş ve Çanakkale Dardanel formaları giydikten sonra 2015/2016 sezonunda Alman ekibi Leipzig'e transfer oldu.

Çeşitli yaş kategorilerinde 17 kez milli formayı giyen Atınç'a kulübümüze hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz.''

Atınç Nukan, 2015'te 6 milyon Euro karşılığında RB Liepzing'e transfer olmuştu.