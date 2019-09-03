Göztepe, Atınç Nukan'ı transfer ettiğini duyurdu
Göztepe, Atınç Nukan ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Süper Lig'e iyi başlayamayan ve 3 haftada sadece tek puan alan Göztepe, RB Leipzig'den Atınç Nukan'ı renklerine kattı. Ege temsilcisi oyuncuyla dün anlaşıldığını; ancak Almanya Futbol Federasyonu'ndan resmi evrakın geç geldiği için imzaların bugün atıldığını duyurdu.
Oyuncuyla 1+1 yıllık sözleşme imzalayan Atınç Nukan için Göztepe'den yapılan açıklama şöyle:
''Dün anlaşma sağladığımız Atınç Nukan ile Almanya Futbol Federasyonu'ndan gelen resmi evrak neticesinde bugün 1+1 yıllık sözleşme imzaladık.
2010 yılında Beşiktaş forması ile profesyonel futbol hayatına başlayan Atınç, Beşiktaş ve Çanakkale Dardanel formaları giydikten sonra 2015/2016 sezonunda Alman ekibi Leipzig'e transfer oldu.
Çeşitli yaş kategorilerinde 17 kez milli formayı giyen Atınç'a kulübümüze hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz.''
Atınç Nukan, 2015'te 6 milyon Euro karşılığında RB Liepzing'e transfer olmuştu.
#Transfer: Dün anlaşma sağladığımız Atınç Nukan ile Almanya Futbol Federasyonu'ndan gelen resmi evrak neticesinde bugün 1+1 yıllık sözleşme imzaladık.https://t.co/Iu9s1jc4aM#Göztepe pic.twitter.com/SGlS2t82W3— Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) September 3, 2019