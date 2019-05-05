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Göztepe, Antalyaspor'u farklı mağlup etti

Göztepe, Antalyaspor'u farklı mağlup etti

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Göztepe ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Bornova Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Göztepe, 4-1'lik skorla kazandı.

Göztepe, 11. dakikada Serdar Gürler'in golüyle 1-0 öne geçti. Antalyaspor, sadece 7 dakika sonra Mevlüt Erdinç ile bu gole cevap verdi ve skora dengeyi getirdi.

35. dakikada hakem Mete Kalkavan, VAR hakemi Suat Arslanboğa'nın uyarısıyla penaltı noktasını gösterdi. Topun başına gelen Deniz Kadah, Göztepe adına golü attı ve ilk devre 2-1 sona erdi.

Antalyaspor, Charles'ın 55 ve 58. dakikalarda gördüğü iki sarı kartla 10 kişi kaldı. Deniz Kadah, 66. dakikada bir kez daha penaltıdan fileleri havalandırdı ve skoru 3-1'e getirdi. 72. dakikada Serdar Gürler skoru belirledi.

Göztepe, bitime 3 hafta kala puanını 33'e yükseltti ve 15. sıraya yükseldi. Antalyaspor ise 42 puanda kaldı. Göztepe, gelecek hafta sahasında Sivasspor'u ağırlayacak. Antalyaspor ise Bursaspor'u konuk edecek.

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