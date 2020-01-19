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aksam.com.tr
  • 19 Ocak 2020 Pazar 16:08
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  • 19 Ocak 2020 Pazar 16:08

Göztepe, Antalya deplasmanında çok rahat kazandı

Göztepe, Antalya deplasmanında çok rahat kazandı

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Süper Lig'de 18. hafta mücadelesinde Tamer Tuna'nın takımı Antalyaspor ile İlhan Palut'un çalıştırdığı Göztepe karşılaştı. Konuk ekip Göztepe rahat bir galibiyet aldı

Süper Lig'de 18. hafta mücadelesinde Tamer Tuna'nın takımı Antalyaspor ile İlhan Palut'un çalıştırdığı Göztepe kozlarını paylaştı.

Antalya Stadı'nda oynanan karşılaşmada konuk ekip 3-0'lık skorla kazandı. Göztepe'ye galibiyeti getiren golleri 16. dakikada Halil Akbunar, 36'da Serdar Gürler ve 45. dakikada Soner Aydoğdu kaydetti.

Antalyaspor'da Diego Angelo 85. dakikada itirazı sırasında hakeme dokundu ve ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek son bölümde takımını 10 kişi bıraktı. Ayrıca Antalyaspor'da yardımcı antrenör Tahsin Tan, hakeme yaptığı itirazların ardından kırmızı kart gördü ve tribüne gönderildi.

Alınan bu sonucun ardından Antalyaspor 14 puanda kalırken kazanamama serisi 11 maça yükseldi. Antalyaspor, 1-0'lık Kadıköy deplasmanı sonrası galibiyete hasret kalmış oldu. Göztepe ise 26 puana çıktı ve bu sezonki 7. galibiyetini aldı

Ligin bir sonraki haftasında Göztepe deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak. Antalyaspor ise Denizli deplasmanına gidecek.

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