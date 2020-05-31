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aksam.com.tr
  • 31 Mayıs 2020 Pazar 15:36
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Göztepe, anlaşma sağlanamayan oyuncularla sezon sonu görüşecek

Göztepe, anlaşma sağlanamayan oyuncularla sezon sonu görüşecek

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Süper Lig temsilcilerinden Göztepe'de kulüp başkan vekili Talat Papatya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecine ilişkin yaptıkları görüşmelerde bir kısım oyuncularla anlaştıklarını, anlaşma sağlanamayan oyuncularla ise sezon sonunda masaya oturmayı planladıklarını bildirdi.

Talat Papatya, yaptığı yazılı açıklamada, Süper Lig'in 27. haftasında, 12 Haziran Cuma günü Trabzonspor ile sahalarında yapacakları karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdüklerini belirtti.

Kovid-19'un futbol dünyasına etkilerine dikkati çeken Papatya, şunları kaydetti:

"Bu süreçte uğranılan kayıpların FIFA ve TFF'nin öneri metinleri uyarınca, adil ve eşitlik ilkesini bozmayacak bir şekilde uygulanması konusunda profesyonel kadrodaki oyuncuların tamamıyla ve teknik kadromuzla görüşmeler birkaç haftadır sürmektedir. TFF tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklama ve maç takviminin belirlenmesiyle, bu zamana kadar yapılan müzakereler sonunda bir kısım oyuncularla anlaşma sağlanmış olup, bunun dışında kalanlar ile ise görüşmeler sezon sonuna ertelenmiştir. Sezon sonunda kulübümüz tarafından Kovid-19 nedeniyle uğranılan kayıplar hesaplanarak anlaşma sağlayamadığımız oyuncularımızla FIFA ve TFF önergeleri doğrultusunda yeniden görüşmeleri başlatacağız ve tekrar anlaşma zemini arayacağız."

Göztepe'nin haklarını FIFA ve TFF tarafından önerilen biçimde koruyacaklarını aktaran Papatya, "Aynı şekilde de oyuncularımızın da haklarını koruması kadar doğal bir şey yoktur. Bu zor günleri futbol camiası olarak hep birlikte atlatacağımıza ve bu sürecin karşılıklı anlaşmalarla tamamlanacağına olan inancımız tamdır." ifadelerini kullandı.

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