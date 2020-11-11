  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 11 Kasım 2020 Çarşamba 21:08
  • |
  • Son Güncelleme:

Göztepe, Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı

Göztepe, Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı

Paylaş

AA

Süper Lig'de 22 Kasım Pazar günü MKE Ankaragücü'nü konuk edecek Göztepe, müsabakanın hazırlıklarına başladı.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki çalışmada Göztepeli futbolcuların, core idmanı ve aerobik koşu gerçekleştirdiği aktarıldı.

Sarı-kırmızılı ekipte milli takımlardaki İrfan Can Eğribayat ve Andre Poko'nun yanı sıra sakatlıkları bulunan Lamine Gassama, Atınç Nukan, Marko Mihojevic, Alpaslan Öztürk, Murat Paluli ve Ideye Brown'ın, antrenmanda yer almadığı kaydedildi.

Sol ayak bileğinde bağlarda zorlanma ve kemik ödemi tespit edilen Lamine Gassama ile sol ayak bileğinde ödem ve tendonlarda iltihaplanma bulunan Marko Mihojevic'in milli takımlarına çağrılmalarına rağmen sakatlıkları nedeniyle aflarını istedikleri belirtildi.

Sol dizde zorlanma ve kemik ödemi bulunan Atınç Nukan, sol hamstring kas yaralanmaları olan Alpaslan Öztürk ve Murat Paluli ile sağ uyluk arka bölgede kas yaralanması olan Ideye Brown'ın tedavilerinin devam ettiği kaydedildi.

Mehmet Sepil: Kurallara uymadım siz dikkatli olun

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

CANLI | Türkiye - Hırvatistan
CANLI | Türkiye - Hırvatistan

CANLI | Türkiye - Hırvatistan

Ve Mustafa Cengiz açıkladı! Başkan adayı olacak mı?
Ve Mustafa Cengiz açıkladı! Başkan adayı olacak mı?

Ve Mustafa Cengiz açıkladı! Başkan adayı olacak mı?

Avcı, Trabzonspor'la ilk antrenmanına çıktı
Avcı, Trabzonspor'la ilk antrenmanına çıktı

Avcı, Trabzonspor'la ilk antrenmanına çıktı

Bisikletin yıldızları Sakarya'da şampiyona başladı

SPOR GÜNDEMİ

'Kurallara uymadım siz dikkatli olun'
'Kurallara uymadım siz dikkatli olun'

'Kurallara uymadım siz dikkatli olun'

Koronavirüs testi pozitif çıkan Kulüpler Birliği Vakfı ve Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil, kendisini çok iyi hissettiğini bildirdi.

Göztepe, Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı
Göztepe, Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı

Göztepe, Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı

Süper Lig'de 22 Kasım Pazar günü MKE Ankaragücü'nü konuk edecek Göztepe, müsabakanın hazırlıklarına başladı.

Ersun Yanal, Antalyaspor'la ilk antrenmanına çıktı
Ersun Yanal, Antalyaspor'la ilk antrenmanına çıktı

Ersun Yanal, Antalyaspor'la ilk antrenmanına çıktı

Fraport TAV Antalyaspor, yeni teknik direktörü Ersun Yanal ile ilk antrenmanını yaptı.

Son dakika! Özdemir'den yayıncı kuruluş açıklaması
Son dakika! Özdemir'den yayıncı kuruluş açıklaması

Son dakika! Özdemir'den yayıncı kuruluş açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği Vakfı toplantısının ardından yaptığı açıklamada, yayıncı kuruluş beIN Sports ile yakın bir zamanda anlaşma imzalayarak yollarına devam etmek istediklerini söyledi.

Norveç-İsrail maçı korona nedeniyle iptal edildi
Norveç-İsrail maçı korona nedeniyle iptal edildi

Norveç-İsrail maçı korona nedeniyle iptal edildi

Norveç ile İsrail arasında bugün oynanması planlanan hazırlık maçı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle iptal edildi.

Yanal'da işlem tamam! İşte sözleşme detayları
Yanal'da işlem tamam! İşte sözleşme detayları

Yanal'da işlem tamam! İşte sözleşme detayları

Tamer Tuna ile yollarını ayıran Antalyaspor, teknik direktör Ersun Yanal ile 2,5 yıllık anlaşma sağladı.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.