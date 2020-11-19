Göztepe, Andrea Bertolacci için temaslara başladı

Yeni Asır

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, son olarak Sampdoria'da forma giyen ve şu an boşta olan orta saha oyuncusu Andrea Bertolacci'ye kancayı taktı.

Süper Lig'de ocak ayında savunma, orta alan ve hücum hattında değişime gitmesi beklenen Göztepe'de yönetim transferde gözünü İtalya'ya çevirdi. Poko ve Yalçın ile performans alamadığı ön libero bölgesine Kongo asıllı Fransız Giannelli Imbula'yı transfer etmek isteyen sarı-kırmızılı yönetim, merkez orta saha pozisyonu için de Andrea Bertolacci'yi gündemine aldı.

Son olarak İtalya'da Sampdoria ekibinde forma giyen 29 yaşındaki İtalyan futbolcunun bonservisinin elinde olması da İzmir temsilcisi için avantaj olarak değerlendiriliyor. Sezon içinde yaşanan sakatlıklar ve artan korona virüs vakaları nedeniyle sarı-kırmızılı teknik adam yönetimden orta alana da takviye istedi. Sampdoria ile sözleşmesi Eylül başında biten ve kendisine kulüp bulamayan Andrea Bertolacci'nin de artık kariyerini İtalya dışında sürdürmek istediği öğrenildi.

MENAJERİ İLE TEMASTALAR

Bertolacci, geçen sezon yaz transfer döneminde de Galatasaray'ın gündemine gelmiş ancak devam eden kontratı nedeniyle kulübünde kalmıştı. Göz- Göz yönetimi futbolcunun menajeri ile temaslara başladı. Bertolacci'nin maliyetinin Göztepe yönetiminin transfer politikasına uyması halinde transferin netlik kazanması bekleniyor.

İTALYA DIŞINA ÇIKMADI

29 yaşındaki orta saha oyuncusu Andrea Bertolacci, kariyeri boyunca İtalya dışına hiç çıkmadı. İtalyan futbolcu Roma altyapısında yetişirken ilk profesyonel adımı da kulübünde attı. Daha sonra Lecce, Genoa, Milan ve son olarak da Sampdoria ekiplerinde forma giyen Bertolacci, İtalya Milli Takım formasını da 5 kez terletti.