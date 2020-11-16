Göztepe 22 günde 6 maça çıkacak

Sarı-kırmızılı ekip 22 gün içinde üst üste 6 maçta terleyecek. Ligde Ankaragücü'yle 22 Kasım Pazar günü karşı karşıya gelecek Göztepe, ardından hafta içi 26 Kasım'da Ziraat Türkiye Kupası'nda Kırklarelispor'u konuk edecek. 30 Kasım'da ligde Sivasspor deplasmanına çıkacak Göztepe, 5 Aralık'ta ise Hes Kablo Kayserispor'u ağırlayacak.
Sarı-kırmızılı ekip Alanyaspor'la 31 Ekim'de oynayacağı ancak 1 gün önce İzmir'i sarsan 6.6 büyüklüğündeki deprem felaketi nedeniyle ertelenen 7'nci hafta maçına 9 Aralık'ta çıkacak. İzmir temsilcisi art arda maçlar oynayacağı zorlu periyodu 12-13 Aralık hafta sonu Çaykur Rizespor deplasmanıyla tamamlayacak. Zorlu periyot öncesi 2 oyuncusunun koronavirüse yakalandığı Göztepe'de Gassama, Atınç, Murat Paluli, Alpaslan, Mihojevic, Batuhan ve Ideye'nin sakatlıklarının sürmesi de teknik ekibi zorluyor.
Koronavirüs semptomlarına benzer şikayetleri nedeniyle Hollanda Milli Takımı kampından ayrılan Ryan Babel'in 4. testinde pozitif sonuç alındı.
Fenerbahçe'nin Kadıköy'de kaybettiği Konyaspor maçı sonrası teknik direktör Erol Bulut'un ilk 11 ve oyuncu değişikliği tercihleri eleştiri konusu olmuştu. Alternatifli bir kadroya sahip olan Bulut, Gençlerbirliği maçında Sinan Gümüş'ü ilk 11'de sahaya sürmeyi planlıyor.
Galatasaray Genel Kurulu'nun Mustafa Cengiz yönetimi hakkındaki ibrasızlık kararı mahkeme tarafından iptal edildi.
Trabzonspor'un yeni Teknik Direktörü Abdullah Avcı bir yandan eldeki mevcut oyuncuları hazırlarken, diğer yandan milli takımdan gelecek isimlerin yolunu gözlüyor. Üstelik gelenlerin durumunun nasıl olacağını da merakla bekliyor.
Kulüpler Birliği Vakfı, koronavirüs nedeniyle sahaya çıkamayan takımlar için ortaya sunduğu hükmen mağlubiyet formülü için 3 farklı öneri etrafında birleşti.
Yıldız futbolcu son 2 haftalık antrenman performansıyla teknik heyetin gözüne girmeyi başardı. Takımdaki Kovid-19 krizine çare arayan Sergen Yalçın'ın, Başakşehir maçında Ljajic'e forma vermeyi planladığı ortaya çıktı