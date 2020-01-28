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aksam.com.tr
  • 28 Ocak 2020 Salı 14:53
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  • 28 Ocak 2020 Salı 14:53

Göztepe, 2000 doğumlu Metin Yıldırım ile profesyonel sözleşme imzaladı

Göztepe, 2000 doğumlu Metin Yıldırım ile profesyonel sözleşme imzaladı

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Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 2000 doğumlu Metin Yıldırım'ı profesyonel yaptı.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, 2013-2014 sezonundan bu yana altyapıda forma giyen Metin Yıldırım'la 5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.     

Açıklamada, devre arasında A Takım kampında da yer alan orta saha oyuncusuna profesyonel futbol hayatında başarı dilendi.

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