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  • 30 Temmuz 2019 Salı 15:08
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  • 30 Temmuz 2019 Salı 15:30

Göztepe, Leo Schwechlen ile büyük ölçüde anlaşma sağladı

Göztepe, Leo Schwechlen ile büyük ölçüde anlaşma sağladı

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Göztepe eski oyuncusu Leo Schwechlen ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.

Galatasaray'dan golcü Eren, Menemenspor'dan stoper Veli, Hatayspor'dan sağ bek Murat, Borussia Dortmund'tan orta saha Hüseyin ve Pendikspor'dan on numara Bahadır'ı resmen kadrosuna katıp, Anderlecht'in defans oyuncusu Sennah'la el sıkışan Süper Lig ekibi Göztepe, sol bekini buldu.

Sarı-kırmızılılar eski oyuncusu Leo Schwechlen ile büyük ölçüde anlaşma sağladı. Geçen sezon Süper Lig'de Büyükşehir Belediye Erzurumspor forması giyen Fransız oyuncuyla her konuda mutabakata varan sarı-kırmızılıların transferi büyük ölçüde bitirdiği ifade edildi.

Teknik direktör Tamer Tuna'nın 2017-2018 sezonunda çalıştığı Leo'nun geri gelmesine oldukça sıcak bakması üzerine harekete geçen yönetim, oyuncunun bonservisini almasını bekliyor. Yeni sezonda Erzurumspor'un kadrosunda düşünülmeyen Leo'nun lacivert-beyazlılardan kolaylık beklediği vurgulandı.

Göz-Göz'e 2016-2017 sezonunda 1. Lig'de oynadığı dönem Güney Kıbrıs ekiplerinden Anorthosis'ten transfer edilen 30 yaşındaki oyuncu, o sene Play-Off'lar dahil 36 lig maçına çıkıp Göztepe'de Süper Lig sevinci yaşadı. Ertesi sezon Tuna döneminde Süper Lig'de 22 maç oynayan Fransız stoperde de görev alabiliyor.

(DHA)

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