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aksam.com.tr
  • 17 Nisan 2020 Cuma 12:26
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  • 17 Nisan 2020 Cuma 12:26

Gözler haziran ayında sözleşmesi bitecek futbolcuların üzerinde

Gözler haziran ayında sözleşmesi bitecek futbolcuların üzerinde

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Avrupa'da liglerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenmesi akıllara haziranda kontratı sona erecek olan futbolcuları getirdi.

Liglerin normal süresinde tamamlanmasının imkansız olduğunu duyuran FIFA, bitecek futbolcu sözleşmelerinin ligler tamamlana kadar devam edeceğini duyurdu.

Sezonun sona ermesiyle sözleşmesi bitecek futbolcular arasında, Chelsea'den Willian, Pedro, Olivier Giroud, Paris Saint-Germain'den (PSG) Edinson Cavani, Thomas Meunier, Layvin Kurzawa, Thiago Silva, Manchester City'den David Silva, Borussia Dortmund'dan Mario Götze, Napoli'den Dries Mertens, Jose Callejon, Burnley'den Joe Hart, Milan'dan Giacomo Bonaventura ve Zenit'ten Artem Dzyuba gibi önemli isim yer alıyor.

- En değerlileri Meunier ve Willian

Transfer piyasasının nabzını tutan Alman internet sitesi Transfermarkt'ın verilerine göre, sözleşme yenilemediği takdirde haziran ayında serbest kalması gereken futbolcular arasında PSG forması giyen Thomas Meunier ve Chelsea'li Willian en değerli isimler olarak ön plana çıkıyor.

24 milyon avro piyasa değeri olan Belçikalı sağ bek Meunier'i, 22,5 milyon avro değerle Willian takip ediyor.

Uruguaylı Cavani ve Belçikalı Mertens, 20 milyon avro değerle dikkati çeken diğer isimler.

- Takımlar önemli golcüleri biraz daha bekleyecek

Birçok kulübün transfer listesinde yer alan Cavani, Giroud ve Dzyuba gibi golcüler, FIFA'nın kararı sonrasında haziran ayında serbest kalamayacak. Bu oyuncuları transfer etmek isteyen takımlar, liglerin tamamlanmasını bekleyecek.

Napoli'den PSG'ye 2013'te 64 milyon avro bedelle transfer olan Cavani, 301 maçta 200 kez ağları sarstı. Kulüp tarihinin en fazla gol atan oyuncusu olan 33 yaşındaki Uruguaylı futbolcunun adı Manchester United, Arsenal ve Atletico Madrid ile anılıyor.

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek bir diğer isim olan Giroud, Ocak 2018'de Arsenal'dan Chelsea'ye transfer olmuştu. Milli formayı 97 kez terleten Fransız oyuncu, 39 gol attı. Bu sezon ligde sadece 9 maça ilk 11'de çıkan Giroud'nun sözleşmesini uzatması beklenmiyor.

Adı zaman zaman Galatasaray ile anılan Rus oyuncu Dzyuba da kontratı bitecek golcüler arasında yer alıyor. 2015 yılında Zenit'e katılan 31 yaşındaki forvet, 167 maçta 67 gol atarken, milli formayla 42 maçta 24 kez ağları sarstı.

- Süper Lig'de de birçok oyuncunun sözleşmesi sona erecek

Liglerin 26. haftada ertelenmesinin ardından averaj fazlasıyla liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor'da 3 önemli oyuncunun sözleşmesi sona eriyor.

Filip Novak, Jose Sosa ve Joao Pereira, kontratlarını yenilememeleri halinde ligler tamamlandıktan sonra bordo-mavili kulüpten ayrılacak.

Süper Lig'de sezonun sona ermesiyle sözleşmesi bitecek futbolcular arasında, son şampiyon Galatasaray'dan Mariano Filho, Yuto Nagatomo ve Ryan Donk, Fenerbahçe'den Hasan Ali Kaldırım, Mauricio Isla ve Tolga Ciğerci, Beşiktaş'tan Caner Erkin, Gökhan Gönül ve Atiba Hutchinson, Demir Grup Sivasspor'da ise Emre Kılınç, Mert Hakan Yandaş, Erdoğan Yeşilyurt ve Arouna Kone gibi oyuncular yer alıyor.

Avrupa'da sözleşme yenilememeleri halinde sezon sonu serbest kalacak önemli futbolculardan bazıları şöyle:

FutbolcuMevkiTakımı
Walter BenitezKaleciNice
Stanislav KritsyukKaleciKrasnodar
Joe HartKaleciBurnley
Thiago SilvaDefansPSG
Thomas MeunierDefansPSG
Layvin KurzawaDefansPSG
Benjamin StambouliDefansSchalke 04
Nathaniel ClyneDefansLiverpool
Charles AránguizOrta sahaBayer Leverkusen
Giacomo BonaventuraOrta sahaMilan
Ryan FraserOrta sahaBournemouth
David SilvaOrta sahaManchester City
Mario GötzeOrta sahaBorussia Dortmund
Adam LallanaOrta sahaLiverpool
Dries MertensOrta sahaNapoli
John LundstramOrta sahaSheffield United
WillianOrta sahaChelsea
PedroForvetChelsea
Olivier GiroudForvetChelsea
Eric Maxim Choupo-MotingForvetPSG
Artem DzyubaForvetZenit
Edinson CavaniForvetPSG

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