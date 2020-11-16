  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 16 Kasım 2020 Pazartesi 16:32
  • |
  • Son Güncelleme:

'Gözde The Fighter'a ABD'den 2 ödül birden

'Gözde The Fighter'a ABD'den 2 ödül birden

Paylaş

VakıfBank Spor Kulübü'nün efsane kaptanı Gözde Kırdar için hazırladığı 'Gözde The Fighter' isimli belgeseli, IMDb Qualifier New York Uluslararası Film Ödülleri ve Oniros Film Ödülleri'nde 'En İyi Spor Filmi' seçildi. Belgesel, Venice Shorts Film Festivali ve Montreal Bağımsız Film Festivali'nde de adaylar arasında yer alıyor.

VakıfBank Spor Kulübü'nün altyapısından yetişen ve aralıksız 19 yıl boyunca sarı-siyahlı formayı giyen Gözde Kırdar'ın voleybol kariyerini noktalaması vesilesiyle hazırladığı "Gözde The Fighter" belgeseli ABD'de iki ödül birden kazandı. "Gözde The Fighter", IMDb Qualifier New York Uluslararası Film Ödülleri ve Oniros Film Ödülleri'nde 'En İyi Spor Filmi' kategorisinde ödüle değer görüldü.

NEW YORK'TA İZLEYİCİ KARŞISINDA

Manhattan/New York'ta düzenlenen IMDb Qualifier New York Uluslararası Film Ödülleri (NYIFA) özel jürisi, farklı kategorilerde yarışan filmleri değerlendirerek kazananı belirliyor. 'En İyi Spor Filmi' kategorisinde ödülünün sahibi olan VakıfBank'ın Gözde Kırdar belgeseli, Times Meydanı'ndaki Producer's Club'ta halka açık gösterimde izleyiciyle buluşacak.

İKİ FİLM FESTİVALİNDE DE ADAYLAR ARASINDA

'Gözde The Fighter' belgeseli bir diğer 'En İyi Spor Filmi' ödülünü ise Oniros Film Ödülleri'nde aldı. New York'ta her üç ayda bir düzenlenen Oniros Film Ödülleri'nde jüri tarafından bu ödüle değer görülen belgesel, Venice Shorts Film Festivali ve Montreal Bağımsız Film Festivali'nde de adaylar arasında bulunuyor.

YAKINLARI VE ARKADAŞLARI ANLATIYOR

Hazırlık ve çekimleri 2 yıla yayınlan belgesel, İstanbul ve Kütahya'da 12 kişilik bir ekip tarafından Türk spor belgeselleri arasına kazandırıldı. Binlerce dakikalık kayıttan elde edilen 25 dakikalık belgeselde Efsane Kaptan Gözde Kırdar'ı şu isimler anlatıyor:

Yılmaz Kırdar (babası), Asiye Kırdar (annesi), Özge Kırdar (kardeşi), Fatih Kırdar (abisi), Mine Kırdar (yengesi), Alessandro Bracceschi (eşi), Giovanni Guidetti, Ferhat Köseoğlu, Sabri Kıhri, Kemal Abdik, Sabri Erdoğan, Tayfun Özeren, Neslihan Demir Güler, İpek Soroğlu, Milena Rasic, Pelin Falay, Kübra Akman, Gizem Örge, Serra Soylu Koşar, Cansu Özbay, Bahar Toksoy Guidetti, Naz Aydemir Akyol, Melis Gürkaynak, Zehra Güneş ve Can Dehrioğlu.

KIRDAR'IN 2 NUMARALI FORMASI EMEKLİ EDİLDİ

Belgeselin Türkiye'deki ilk gösterimi 4 Kasım 2019'da Gözde Kırdar'ın emeklilik töreninde VakıfBank Spor Sarayı'nda gerçekleştirildi. VakıfBank Spor Kulübü, altyapısından yetişerek 19 yılda 20 kupa kazanan Efsane Kaptan Gözde Kırdar için düzenlenen veda töreninde Gözde Kırdar'ın iki numaralı forması da emekli edilerek VakıfBank Spor Sarayı'nın ana salonuna asıldı.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Belözoğlu Fener'deki ilk ayrılığı açıkladı: Menajeriyle görüştük...
Belözoğlu Fener'deki ilk ayrılığı açıkladı: Menajeriyle görüştük...

Belözoğlu Fener'deki ilk ayrılığı açıkladı: Menajeriyle görüştük...

Avcı, Terim'in gözdesini elinden kaptı! Yıllarca unutulmayacak çalım
Avcı, Terim'in gözdesini elinden kaptı! Yıllarca unutulmayacak çalım

Avcı, Terim'in gözdesini elinden kaptı! Yıllarca unutulmayacak çalım

Başkandan Terim'e son transfer hediyesi! Hoca senelerdir istiyordu
Başkandan Terim'e son transfer hediyesi! Hoca senelerdir istiyordu

Başkandan Terim'e son transfer hediyesi! Hoca senelerdir istiyordu

Yusuf Yazıcı'dan 'Mirhan Bebek'e destek

SPOR GÜNDEMİ

G.Saray Luyindama'dan gelen haberle yıkıldı
G.Saray Luyindama'dan gelen haberle yıkıldı

G.Saray Luyindama'dan gelen haberle yıkıldı

Galatasaray'ın başarılı stoperi Christian Luyindama, geçen yılki gibi yine milli takım kampında sakatlandı. Başarılı savunmacının durumunun ciddi olduğu ve 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

Sergen Yalçın'ın transfer istediği üç bölge
Sergen Yalçın'ın transfer istediği üç bölge

Sergen Yalçın'ın transfer istediği üç bölge

Ara transfer döneminde takviyelere devam etmeyi planlayan yönetim, teknik ekibin talebi sonrasında forvetin ardından kale ve stoper hatlarını da güçlendirmek için düğmeye bastı.

Galatasaray'a bir koronavirüs darbesi daha
Galatasaray'a bir koronavirüs darbesi daha

Galatasaray'a bir koronavirüs darbesi daha

Koronavirüs semptomlarına benzer şikayetleri nedeniyle Hollanda Milli Takımı kampından ayrılan Ryan Babel'in 4. testinde pozitif sonuç alındı.

Erol Bulut'tan beklenmedik karar
Erol Bulut'tan beklenmedik karar

Erol Bulut'tan beklenmedik karar

Fenerbahçe'nin Kadıköy'de kaybettiği Konyaspor maçı sonrası teknik direktör Erol Bulut'un ilk 11 ve oyuncu değişikliği tercihleri eleştiri konusu olmuştu. Alternatifli bir kadroya sahip olan Bulut, Gençlerbirliği maçında Sinan Gümüş'ü ilk 11'de sahaya sürmeyi planlıyor.

Mahkemeden ibrasızlık kararı çıktı! Mustafa Cengiz...
Mahkemeden ibrasızlık kararı çıktı! Mustafa Cengiz...

Mahkemeden ibrasızlık kararı çıktı! Mustafa Cengiz...

Galatasaray Genel Kurulu'nun Mustafa Cengiz yönetimi hakkındaki ibrasızlık kararı mahkeme tarafından iptal edildi.

Belözoğlu'ndan 3 futbolcu için 'izleyin' talimatı
Belözoğlu'ndan 3 futbolcu için 'izleyin' talimatı

Belözoğlu'ndan 3 futbolcu için 'izleyin' talimatı

Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu'nun talimatıyla, dün gece oynanan Danimarka-İzlanda maçında 3 ismin izlendiği bildirildi.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.