Görülmemiş tehdit: Nwakaeme gelirse kulüpten ayrılırım

Trabzonsporlu Anthony Nwakeme, adının geçtiği Al Hilal kulübünde büyük karışıklığa neden oldu... Arap medyasında yer alan habere göre Al Hilallı futbolcu Salem Al-Dawsari, bu transferin gerçekleşmesi halinde ayrılacağını söyleyerek tehdit etti.
Salem Al-Dawsari, Süper Lig'in lideri Trabzonspor'un Nijeryalı kanat-forvet oyuncusu Anthony Nwakaeme'nin transfer edilmesi halinde kulüpten ayrılacağını iletti.
Anthony Nwakaeme, sol kanatta forma giyiyor. Salem Al-Dawsari de aynı pozisyonda forma giyiyor. Bu da, Al-Dawsari'yi önümüzdeki dönemde kulübede oturma riskiyle karşı karşıya tutuyor."
Anthony Nwakaeme bu sezon Trabzonspor formasıyla 37 müsabakada rol alırken 13 gol 11 asiste imza atmıştı. Salem Al-Dawsari ise 18 müsabakada forma giyerken 3 gol 4 asistle oynamıştı. (Fotomaç)
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