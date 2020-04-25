Görülmemiş tehdit: Nwakaeme gelirse kulüpten ayrılırım

Galatasaray'da flaş gelişme! Kaptan Arda Turan...

Galatasaray'da 2011'den beri sarı-kırmızılı formayı terleten kaptan Selçuk İnan'ın sözleşmesi bu sezonun sonunda bitiyor. 2011 yılından beri Aslan'da bir çok kupa kazanan emektar oyuncunun son olarak yaptığı 'feda hamlesi' de hem yönetimi hem teknik heyeti mutlu etti. Teknik direktör Fatih Terim gelecek sezon Selçuk'u ekibine dahil etmek istiyor. Terim'in saha içi liderliği için düşündüğü isim ise Arda Turan...