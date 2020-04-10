Görkem Sağlam: 'Trabzonspor'a gelmeyi çok isterim'

Sezon başında Trabzonspor'un gündemine gelen ancak transferi gerçekleşmeyen Görkem Sağlam önemli açıklamalarda bulundu.

Hollanda kulübü Willem'de forma giyen 21 yaşındaki Görkem Sağlam, sezon başında Karadeniz devinin gündemine gelmiş ama bu transfer gerçekleşmemişti. Almanya doğumlu olan orta saha, yaptığı açıklama ile taraftarı mest etti:

"Türkiye'de gönül verdiğim takım Trabzonspor. Biz Trabzonluyuz, Trabzonspor'da oynamayı çok isterim. İnşallah şampiyonluğu bu sene elimizden almazlar."

Görkem'in kulübü ile 2022'ye kadar sözleşmesi var.

(Fotomaç)