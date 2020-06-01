Gönüllü çalışıyor

SPOR GÜNDEMİ

'Günaydın 88'in sırrı Fenerbahçe 'Günaydın 88'in sırrı Fenerbahçe Caner Erkİn'in sosyal medyadan yaptığı, tartışmaya yol açan paylaşımın şifresine AKŞAM ulaştı. Beşiktaş Yönetimi'nin uzun süredir kendileriyle ilgilenmemesine içerleyen iki eski F.Bahçeli Caner Erkin ve Gökhan Gönül, Emre Belözoğlu'yla görüşüp, sözlü olarak anlaşmaya vardı. Caner'in bu paylaşımı Başkan Çebi'ye sitemdi.

Korona tarifesi: Jose Sosa'da mutlu son! Korona tarifesi: Jose Sosa'da mutlu son! Trabzonspor'un 2.2 milyon euro yıllık ücret ve 1+1 yıllık önerisine önce sıcak bakmayan Arjantinli yıldız, koronavirüsün piyasayı düşürmesi nedeniyle imza atmaya razı oldu.

Roma'yı yakmaya gidiyor! Roma'yı yakmaya gidiyor! Lazio, Kosovalı golcüyü nasıl kadroya katacağının planını yaptı. İtalyan ekibi Kosovalı golcü için 20 milyon euroyu gözden çıkardı. Lazio bu sezon sonunda 31 yaşındaki golcüsü Caicedo'yu satıp, boşluğunu Vedat'la doldurmak istiyor.

Beşiktaş'a 3 Hollandalı yolda Beşiktaş'a 3 Hollandalı yolda Hollanda basını Beşiktaş'ın anlaştığı oyuncuları duyurdu.

Müthiş harekat! G.Saray 5 yıldızla anlaştı Müthiş harekat! G.Saray 5 yıldızla anlaştı Federasyon, Süper Lig'deki yabancı futbolcu sayısını kademeli olarak düşürmeye hazırlanırken, kadrosunda birçok yabancı oyuncusu bulunan Galatasaray şimdiden kolları sıvadı. Önümüzdeki sezondan itibaren yerli transferine ağırlık verecek olan sarı-kırmızılı ekip, 5 Türk futbolcuyla prensip anlaşmasına vardı. İşte o isimler ve detaylar...

Feghouli 10 milyon Feghouli 10 milyon Galatasaray, Cezayirli yıldızı için Al Nassr'a istediği bedeli iletti. Korona döneminde yaşanan ekonomik sıkıntı sebebiyle Sarı-Kırmızılılar, Soso'yu da satış listesine koymuştu. Suudi Arabistan basını, kulüpler arasındaki pazarlığın detaylarını duyurdu.