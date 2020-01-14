Gönüllerin Sultanı

Olimpiyat vizesi olan ‘Filenin Sultanları’ havalimanında bando takımıyla karşılandı ve hep bir ağızdan 10. Yıl Marşı okundu.

AKŞAM

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’na katılma hakkı elde eden Kadın Milli Voleybol Takımımız yurda döndü. Filenin Sultanları’ havalimanında bando takımıyla karşılandı ve hep bir ağızdan 10. Yıl Marşı okundu. Tokyo biletini taşıyan takımımızın genç oyuncularından Ebrar Karakurt, “Nice başarılara. Hollanda’da seyircilerimiz bizi hep destekledi. Teşekkür ediyoruz. Çok mutluyuz. Çok gurur verici bir olay. Tokyo’da sonuna kadar mücadele edeceğiz ” ifadelerini kullandı.

DERECE İÇİN GİDECEĞİZ

Naz Akyol “Çok mutlu ve gururluyuz. Büyük başarı elde ettik. Çok zorlu bir süreçten geçtik. Teknik heyet ve sporcu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” diye konuştu. Simge Aköz ise “Olimpiyatlara katıldığımız için çok mutluyuz. Sesimizde kalmadı. Sonunda mutlu sona ulaştık” dedi. Mavi Şimşek Meryem Boz ise “Tokyo’ya derece yapmak için gideceğiz” şeklinde konuştu.

SIRA MADALYADA

MEHMET Akif Üstündağ, “Gurur verici bir başarı, ülkemize hayırlı olsun. Organizasyonlarda hedefi miz hep madalya, şimdi sıra olimpiyat madalyasında. Taraftarımıza teşekkürler” diye konuştu.