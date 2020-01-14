Gönüllerin Sultanı

AKŞAM
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’na katılma hakkı elde eden Kadın Milli Voleybol Takımımız yurda döndü. Filenin Sultanları’ havalimanında bando takımıyla karşılandı ve hep bir ağızdan 10. Yıl Marşı okundu. Tokyo biletini taşıyan takımımızın genç oyuncularından Ebrar Karakurt, “Nice başarılara. Hollanda’da seyircilerimiz bizi hep destekledi. Teşekkür ediyoruz. Çok mutluyuz. Çok gurur verici bir olay. Tokyo’da sonuna kadar mücadele edeceğiz ” ifadelerini kullandı.
DERECE İÇİN GİDECEĞİZ
Naz Akyol “Çok mutlu ve gururluyuz. Büyük başarı elde ettik. Çok zorlu bir süreçten geçtik. Teknik heyet ve sporcu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” diye konuştu. Simge Aköz ise “Olimpiyatlara katıldığımız için çok mutluyuz. Sesimizde kalmadı. Sonunda mutlu sona ulaştık” dedi. Mavi Şimşek Meryem Boz ise “Tokyo’ya derece yapmak için gideceğiz” şeklinde konuştu.
SIRA MADALYADA
MEHMET Akif Üstündağ, “Gurur verici bir başarı, ülkemize hayırlı olsun. Organizasyonlarda hedefi miz hep madalya, şimdi sıra olimpiyat madalyasında. Taraftarımıza teşekkürler” diye konuştu.
DOMAGOJ Vida’yı istediği iddia edilen Aston Villa, önceliği golcüye verdi.
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G.Saray, Luyindama’nın yerine kadroya katmak istediği Mert Çetin için Roma’yla görüşmelerini sürdürüyor. İtalyan basınına göre; Cim Bom, Başkent temsilcisine 850 bin euro kiralama ücreti önerdi.
Vedat Muriqi’ye Kosovalı partner geliyor. Salzburg Başkanı Gruber, “Takımdan ayrılacak başka oyuncular da var. Mergim Berisha da Fenerbahçe’yle görüşüyor” açıklamasıyla müjdeyi verdi.
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Bakan kulüp ile derneklerin ‘mali ve idari’ kurtuluş reçetesini belirledi: “Dernek, kulüplerin idari, mali disiplini yakalamaları için, liyakat sahibi kimselerin yönetim kadrolarına dahil edilmesi gerekir. Mevcut yapıyla kulüplerimizin, faaliyetlerini sürdürmeleri mümkün görünmüyor.”
Olimpiyat vizesi olan ‘Filenin Sultanları’ havalimanında bando takımıyla karşılandı ve hep bir ağızdan 10. Yıl Marşı okundu.