Gomis'ten Fenerbahçelileri kızdıracak sözler

Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray Kadıköy'de dev bir heyecan yaşayacak. Herkesin merakla beklediği bu maçı tabii ki iki takımın eski oyuncuları da takip edecek.
Galatasaray'ın eski golcüsü Bafetimbi Gomis ve Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Issiar Dia da bu isimlerden yalnızca ikisi...
DIA: EN BÜYÜK FENER, GOMIS: FENER AĞLAMA!
Gomis instagram hesabından bugünkü derbiyle ilgili bir mesaj paylaştı. Issiar Dia ile birlikte olduğu bir fotoğrafı paylaşan Gomis, bu fotoğrafın altına şu notları düştü:
"Bugün derbi günü! İki Türkiye sevdalısı Galatasaraylı ve Fenerbahçeli (Issiar Dia) geçen hafta Dubai’de karşılaşınca doğal konu büyük rekabete geldi. Dia “En büyük Fener” diyor ama benim cevabım belli: Fener ağlama! Aslanlar gibi savaş Galatasaray!" (Fanatik)
Fenerbahçe-Galatasaray maçı canlı anlatımı futbolseverler tarafından yoğun ilgi gören konular arasında yerini aldı. İstanbul’un iki ezeli rakibinin karşı karşıya geleceğimi dev mücadelede iki takibin de ilk 11’leri belli oldu…
Süper Lig'de 23. hafta karşılaşmasında Hamza Hamzaoğlu'nun takımı Gençlerbirliği ile Mustafa Reşit Akçay'ın çalıştırdığı Ankaragücü kozlarını paylaştı.
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