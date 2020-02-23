Gomis'ten Fenerbahçelileri kızdıracak sözler

Bir dönem Galatasaray'da forma giyen Bafetimbi Gomis'ten derbi öncesi olay sözler! Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Issiar Dia ile bir araya gelen Fransız golcü, derbiyle ilgili olarak bakın neler söyledi...

Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray Kadıköy'de dev bir heyecan yaşayacak. Herkesin merakla beklediği bu maçı tabii ki iki takımın eski oyuncuları da takip edecek.

Galatasaray'ın eski golcüsü Bafetimbi Gomis ve Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Issiar Dia da bu isimlerden yalnızca ikisi...

DIA: EN BÜYÜK FENER, GOMIS: FENER AĞLAMA!

Gomis instagram hesabından bugünkü derbiyle ilgili bir mesaj paylaştı. Issiar Dia ile birlikte olduğu bir fotoğrafı paylaşan Gomis, bu fotoğrafın altına şu notları düştü:

"Bugün derbi günü! İki Türkiye sevdalısı Galatasaraylı ve Fenerbahçeli (Issiar Dia) geçen hafta Dubai’de karşılaşınca doğal konu büyük rekabete geldi. Dia “En büyük Fener” diyor ama benim cevabım belli: Fener ağlama! Aslanlar gibi savaş Galatasaray!" (Fanatik)