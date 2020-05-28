SPOR GÜNDEMİ

Orhan Ak, Emre Belözoğlu için çalışıyor Orhan Ak, Emre Belözoğlu için çalışıyor Sportif Direktör Emre Belözoğlu, yardımcısını belirledi... Fenerbahçe'de henüz resmi olarak görevi açıklanmayan Orhan Ak'ın özellikle futbolcu izleme ve seçimi konusunda Emre Belözoğlu'yla birlikte çalıştığı belirtiliyor. Resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor.

Rennes'den Uğurcan ısrarı Rennes'den Uğurcan ısrarı Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Rennes, Trabzon'un genç file bekçisi Uğurcan Çakır'ı renklerine bağlamak istiyor.

O iki maçı unutamam O iki maçı unutamam Eskişehir efsanesinin mimarlarından Ender Konca o günleri AKŞAM'a anlattı: “1970 yılında Köln'de Almanya ile 1-1 berabere kaldık. O maçtan sonra Eintracht Frankfurt'a transfer oldum. Bir de Ankara'da Galatasaray'ı 3-2 yenerek Eskişehirspor'a Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı getirdik.”

Radamel Falcao, Real Madrid'in kapısından dönmüş Radamel Falcao, Real Madrid'in kapısından dönmüş Kolombiyalı forvetin 2013'te Benzema yüzünden Real Madrid'e gidemediği ortaya çıktı. Diario AS gazetesinin Real Madrid Muhabiri Tomas Roncero, “2013'te Radamel Falcao, Real Madrid'e imza atacaktı. Ancak Başkan Florentino Perez, Benzema'yla arasının açılmaması için ondan vazgeçti” dedi.

Kartal'ın Fer'i! Kartal'ın Fer'i! Hollanda basını, Beşiktaş'ın 30 yaşındaki oyuncuyla 3 yıllığına anlaştığını iddia etti.

Gomis yerinde kaldı Gomis yerinde kaldı Al Hilal, Bafetimbi Gomis ile 2 yıllık yeni anlaşma sağladı.