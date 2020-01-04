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Gomis kızdırdı

Gomis kızdırdı

GALATASARAY’I bir türlü unutamayan Bafetimbi Gomis, sosyal medya hesabından Galatasaray bayrağının önünde çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı ve altına, “İşte seneye güzel başlamanın yollarından birisi. Bana çok güzel duygular yaşatan kulübün bayrağı önünde mükemmel bir manzara... ” notunu yazdı.

AKŞAM

Bu paylaşım Al-Hilal taraftarlarının tepkisine neden oldu. Arap taraftarlar, bu durumun Gomis’e yakışmadığını ve paylaşımın endişe yarattığını söyledi. Arap basını da Fransız oyuncuyu eleştirdi...


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