Gomis geri dönecek mi? Futbolcu yeğeni açıkladı

Radyospor'a konuşan Ümraniyespor'un Senegalli futbolcusu Honore Gomis'in açıklamaları şu şekilde:
"Türkçe biraz var. Biraz biraz Türkçe konuşuyorum. Evde her zaman antrenmanlara devam ediyorum. İyi gidiyor. Çok iyi bir şekilde çalışıyorum. İnşallah tekrardan liglere döneceğiz. İnşallah Süper Lig'e çıkarız. Play-off şansımız devam ediyor. Evet ben de tekrardan lige dönmek ve futbol oynamak istiyorum. Ümraniyespor çok iyi bir takım. Ben de burada kendimi geliştirdim.
GOMIS TEKRARDAN GALATASARAY'A DÖNEBİLİR!
Bafetimbi Gomis'le konuşuyorum. Arabistan'a gitti çünkü orada çok para var. Bafetimbi Gomis inşallah Türkiye'ye dönecek. Galatasaray'da tekrardan oynayabilir. Bu durum kesinlikle ihtimal dahilinde."
Trabzonspor Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, ligin yeniden başlamasını iple çektiklerini söyledi. Koronavirüs konusunda ülkemizin son 4-5 günde büyük bir gelişme sağladığını belirten Doğan, "Bu da her şeyin planlandığı gibi ilerlediğinin göstergesi. İnşallah ligler de planlandığı gibi 12 Haziran'da başlayacak." dedi.
Brezilya devi Independente Kulübü'nde forma giyen genç yetenek Kaio Felipe Santos Silva, uçurtma uçururken elektrik çarpması sonucu hayatını kaybetti. Genç futbolcu 21 yaşındaydı...
İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, gelecek sezondan itibaren Old Trafford Stadı'na ayakta seyirci alınacağını duyurdu.
Bafetimbi Gomis, Türkiye'ye dönecek mi? Galatasaray'a gelmek istiyor mu? Honore Gomis korona günlerini nasıl geçiriyor?
Fransa'nın ligleri iptal etmesinin ardından UEFA'dan flaş bir açıklama geldi.
Koronavirüs spor camiasında da can almaya devam ediyor. Zeytinburnu Telsiz Spor Kulübü Başkanı Turgay Kalyoncu, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kalyoncu'nun kronik kalp ve şeker hastası olduğu belirtildi.
Ersun Yanal ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi yaşanıyor. İtalyan basınından Calciomercato'nun özel haberine göre Sarı-Lacivertliler, Walter Mazzarri'yi gündemine aldı. 58 yaşındaki teknik adam, İtalya dışında yeni bir maceraya sıcak bakıyor.