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aksam.com.tr
  • 28 Ocak 2020 Salı 08:00
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  • 28 Ocak 2020 Salı 08:39

Gomis Galatasaray'ı istiyor

Gomis Galatasaray'ı istiyor

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Arap basınına göre; Gomis Galatasaray’a dönmeyi çok istiyor. Al Hilal ise genç bir golcü arayışlarına başladı.

AKŞAM

ARAP basınına göre G.Saray’ın eski golcüsü Bafetimbi Gomis’in Sarı-Kırmızılı takıma geri dönmesi güçlü olasılık.

3 nedenden dolayı Gomis Al Hilal’e veda edebilir;

1) Aldığı maaşın yüksekliği.

2) Al Hilal’in genç bir golcü arayışı.

3) Gomis’in Galatasaray’a dönmeyi çok istemesi.

Galatasary cephe ise yüksek maliyetten dolayı Gomis’in geri dönmesine sıcak bakmıyor. Başarılı oyuncunun kariyerine nasıl devam edeceği merak ediliyor.

20 MAÇTA 14 GOL ATTI

Galatasaray, 2018 yılının Ağustos ayında Gomis’i 6 milyon euroya satmıştı. 34 yaşındaki golcü oyuncu bu sezon Al Hilal forması altında 20 maçta bin 219 dakika sahada kaldı. Deneyimli isim bu süre içinde 14 gol, 4 asistlik katkı sağladı.

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