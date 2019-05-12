Gomis, Galatasaray'dan ayrılık nedenini açıkladı

Galatasaray yaşadığı şampiyonluğun ardından sarı-kırmızılı formaya veda eden Bafetimbi Gomis kariyerine dair açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'dan ekonomik sebeplerden dolayı ayrıldığını ifade eden Gomis, "Para için mi ayrıldım? Evet. Asya'nın en büyük kulübünde oynamış ve kupalar kazanma şansı elde etmiş olsam dahi beni Suudi Arabistan'a gitmeye iten nedenlerden biri ekonomik sebeplerdi. Şampiyonluklar, bir kariyeri başarılı kılar ancak işin ekonomik boyutu çok önemli. Şu an maddi açıdan çok zor durumda olan oyuncular tanıyorum. Çünkü onlar, benim aldığım ücretlere sahip olamadılar ve kulüplerine sadık kaldılar. Bense böyle bir duruma düşmek istemiyorum. Galatasaray'da da maddi sıkıntı yaşandığı için başka opsiyonları değerlendirmek istedim" dedi.

Marsilya dönemi hakkında da konuşan Gomis, "Marsilya ile harika günler geçirdik ancak sonu gelmedi, kulüp ile anlaşabilirdim ancak Marsilya'da kalsaydım Galatasaray'da 32 gol atarak Türkiye şampiyonu unvanını kazanamazdım. Kariyerimin en iyi sezonunu harika bir futbol ülkesinde yaşadım. Kariyerimde doğru seçimler yaptığımı düşünüyorum" şeklinde konuştu.

(Sporx)