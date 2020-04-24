Gomis Al Hilal'e dönmeyecek

Suudi basını, ülkeden ayrılan Fransız futbolcunun geri dönmeyeceğini iddia etti. Onun yerine Falcao düşünülüyor. Fransız forvetin ise Galatasaray'a geleceği yazıldı.

AKŞAM

Özel uçakla ülkesi Fransa’ya dönen Bafetimbi Gomis için Al Hilal defteri kapanmış gibi duruyor. 34 yaşındaki tecrübeli forvetin mukavelesi bu sezon sonunda zaten sona erecekti. Suudi basınının haberine göre; Fransız oyuncu bir daha Al Hilal’e dönmeyecek. Onun yerine kulübün düşündüğü isimse Galatasaray’ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao... İki golcünün yer değiştirebileceği belirtildi.

BONSERVİS ÖDEMELİ!

Eğer Gomis, yeniden Sarı-Kırmızılı formayı giyerse, Galatasaray Yönetimi bu transfer için bonservis bedeli ödemeyecek. Ancak aynı durum, Al Hilal için geçerli değil. Radamel Falcao’ya senelik 10-12 milyon euro civarında ücret öneren Al Hilal’in, Galatasaray’a da ayrıca bonservis bedeli ödemesi gerekecek. Kolombiyalı forvet, daha önce yaptığı açıklamalarda Türkiye’de mutlu olduğunu belirtmişti.