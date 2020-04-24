Gomis Al Hilal'e dönmeyecek

AKŞAM
Özel uçakla ülkesi Fransa’ya dönen Bafetimbi Gomis için Al Hilal defteri kapanmış gibi duruyor. 34 yaşındaki tecrübeli forvetin mukavelesi bu sezon sonunda zaten sona erecekti. Suudi basınının haberine göre; Fransız oyuncu bir daha Al Hilal’e dönmeyecek. Onun yerine kulübün düşündüğü isimse Galatasaray’ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao... İki golcünün yer değiştirebileceği belirtildi.
BONSERVİS ÖDEMELİ!
Eğer Gomis, yeniden Sarı-Kırmızılı formayı giyerse, Galatasaray Yönetimi bu transfer için bonservis bedeli ödemeyecek. Ancak aynı durum, Al Hilal için geçerli değil. Radamel Falcao’ya senelik 10-12 milyon euro civarında ücret öneren Al Hilal’in, Galatasaray’a da ayrıca bonservis bedeli ödemesi gerekecek. Kolombiyalı forvet, daha önce yaptığı açıklamalarda Türkiye’de mutlu olduğunu belirtmişti.
Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen ligler ile alakalı çözüm önerileri konuşulurken Romanya'dan flaş bir öneri geldi.
UEFA, üye ülkelerden yerel liglerin ağustos ayından önce tamamlanmasını istedi.
Beşiktaş Vodafone Park'ta saat 21.00'de önce İstiklal Marşı, sonrasında 23 Nisan Marşı çaldı.
Galatasaray, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için Türk Telekom Stadyumu'nun ışıklarını yakarak İstiklal Marşı'nı çaldı.
Fenerbahçe, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için Ülker Stadyumu'nun ışıklarını yakarak İstiklal Marşı'nı çaldı.
Koronavirüs salgını nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlanamazken, ülke çapında alınan kararla herkes evlerindeki balkonlarından saat 21:00'da aynı anda İstiklal Marşı'nı okudu. Spor kulüpleri ise kendi stadyumlarından İstiklal Marşı'nı çaldılar.
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Süper Lig'in geleceği hakkında yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu: "Lig tescil edilmesin mi, oynansın mı oynanmasın mı, play-off mu olsun, Antalya'da mı oynansın şeklinde sorular vardı. Biz de çıkıp rahatlıkla 'Ligler oynanmasın ve tescil edilsin.' diyebilirdik. Biz hep şunu söyledik, ‘Bunun kararını verecek olan devlettir. Biz de bu karara uyar ve saygıyla karşılarız"