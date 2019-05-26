Golleri attın şampiyon oldun durduramaz kimse en büyük sensin yine

AKŞAM

Galatasaray üst üste ikinci, toplamda 22. şampiyonluğunun tadını çıkarıyor. Türkiye Kupası’nda da mutlu sona ulaşan Sarı-Kırmızılılar, ezeli rakipleriyle olan toplam kupa sayısında da farkı iyice açmış durumda. Sarı-Kırmızılılar, önümüzdeki sezon direkt olarak Şampiyonlar Ligi’ne katılacak. Ön eleme oynayacak Başakşehi elenirse, yayın hakkı payının tamamı Cim-Bom’un kasasına gidecek.

O SATILMAYACAK

DEVRE arasında teklifler olmasına rağmen takımda kalan Feghouli’yle ilgili son karar verildi. Yönetim, yüksek teklifler gelse bile Cezayirli yıldızı en az 1 sezon daha takımda tutmak istiyor.

NANDO AYRILMAYACAK

G.SARAY kariyerinde 13 kupa kazanan Uruguaylı fi le bekçisi Fernando Muslera, hakkındaki transfer söylentileriyle ilgili konuştu. Muslera, “Bu haberler sürekli çıkıyor. Artık alıştım. Ayrılmayacağım” dedi.

BRUMA GELiR!..

G.SARAY’DAN, Almanya’nın Leipzig Kulübü’ne sattığı kanat oyuncusu Bruma için nabız yokluyor. Portekiz basınında çıkan haberlere göre; kulüpler arasında temaslar başladı. Genç futbolcu da eski takımında kiralık olarak forma giymeye sıcak bakıyor. Fatih Terim, genç futbolcuya çok güveniyor. Aslan, Şampiyonlar Ligi için kanatları sağlama almayı hedefliyor.

GALATASARAY’DA SEZONUN ENLERİ

- En çok maça çıkan isim Muslera oldu (44)

- Sarı-Kırmızılı formayla Onyekuru 16 gol attı

- Son maçta 2 gol atan Muğdat, Slimani’yi geçti

- Feghouli ve Belhanda 7’şer kez asist yaptı

- Diagne, Aslan’da toplam 11 gol ve 1 asistle oynadı

- Nagatomo 5 asistiyle hücuma destek verdi

- Onyekuru ve Feghouli, toplamda 40 gole katkıda bulunmayı başardı