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  3. Gökhan Töre: Kalbim ve ruhum her zaman milli takımla

Gökhan Töre: Kalbim ve ruhum her zaman milli takımla

Gökhan Töre: Kalbim ve ruhum her zaman milli takımla

BtcTurk Yeni Malatyaspor'da forma giyen Gökhan Töre sakatlığının ardından hazır olduğunu açıklarken, A Milli Takım'la ilgili de konuştu.

BtcTurk Yeni Malatyasporlu futbolcu Gökhan Töre, tekrar milli takıma dönmek için çalışacağını söyledi.

 BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 8. haftasında 21 Ekim Pazartesi günü deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde sürdürdü.

Uzun süren sakatlığının ardından takımla antrenmanlara başlayan Gökhan Töre, gazetecilere yaptığı açıklamada, takımda her şeyin iyi gittiğini, morallerin yüksek olduğunu ifade etti.

"KONYASPOR MAÇINDA KADRODA OLACAĞIM"

Ligin ikinci haftasında deplasmanda Trabzonspor ile oynanan karşılaşmada sakatlanmasının ardından yeniden takımla antrenmana başladığını belirten Gökhan Töre, "İttifak Holding Konyaspor maçına hazırlanıyoruz. Allah'ın izniyle İttifak Holding Konyaspor maçında kadroda olacağım. BtcTurk Yeni Malatyaspor için elimden gelen her şeyi yapacağım. Türk halkının benden beklentisi çok büyük, elimden gelen her şeyi yaparak tekrar milli takıma dönmeye çalışacağım." diye konuştu.

Sakatlığın geride kaldığını dile getiren Gökhan, "Eskisinden daha iyim ve eskisinden daha iyi şekilde döndüm. İttifak Holding Konyaspor maçında hocamız bana görev verirse ben hazırım. " değerlendirmesinde bulundu.

TÖRE'DEN MİLLİ TAKIM AÇIKLAMASI

Gazetecilerin milli takımla ilgili sorularını yanıtlayan Gökhan Töre, "Kalbim ve ruhum her zaman milli takımla. Oynasam da oynamasam da o ay-yıldızlı bayrağı her zaman göğsümde taşıdım ve taşımaya devam edeceğim. Mücadelemi bırakmayacağım. Öncelikle milli takımı ve Şenol Güneş'i tebrik ediyorum. Büyük bir başarı elde ettiler. Avrupa Kupası'na katılmayı başardılar." şeklinde konuştu.

(AA)

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