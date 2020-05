Golcülük Falcao'nun ruhunda var

Kolombiya AS gazetesi, Falcao'nun 2019 yılında ölen babası Radamel Garcia'nın ‘Golcülük kanında var' söylemlerini yeniden hatırlattı. Haberde Garcia ve Falcao'nun ilginç resimleri de paylaşıldı.

