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aksam.com.tr
  • 30 Mayıs 2020 Cumartesi 08:00
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Golcülük Falcao'nun ruhunda var

Golcülük Falcao'nun ruhunda var

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Kolombiya AS gazetesi, Falcao'nun 2019 yılında ölen babası Radamel Garcia'nın ‘Golcülük kanında var' söylemlerini yeniden hatırlattı. Haberde Garcia ve Falcao'nun ilginç resimleri de paylaşıldı.

AKŞAM

KOLOMBİYA’NIN AS gazetesi, Galatasaray’ın golcüsü Radamel Falcao’nun 2019 yılının ocak ayında 61 yaşında ölen babası Radamel Garcia’yı manşetlere taşıdı. AS gazetesi, eski bir defans oyuncusu olan Garcia’nın oğlu ile ilgili geçmiş dönemlerde söylediklerini derledi. Radamel Garcia’nın Falcao için ‘Futbolculuk onun kanında var. Oğlumun bir golcü olması benim en büyük hayalimdi. Her şey yolunda gitti ve hayalim gerçek oldu” açıklamaları da yeniden hatırlatıldı. Ayrıca derleme haberde baba ile oğulun ilginç fotoğrafl arına da yer verildi. Radamel Garcia, Kolombiya’da tenis oynarken kalp krizi geçirerek hayata veda etmişti.

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Golcülük Falcao'nun ruhunda var

Golcülük Falcao'nun ruhunda var

Kolombiya AS gazetesi, Falcao'nun 2019 yılında ölen babası Radamel Garcia'nın ‘Golcülük kanında var' söylemlerini yeniden hatırlattı. Haberde Garcia ve Falcao'nun ilginç resimleri de paylaşıldı.

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