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  3. Golcü arayan Fenerbahçe, Andre Silva'yı listesine ekledi

Golcü arayan Fenerbahçe, Andre Silva'yı listesine ekledi

Golcü arayan Fenerbahçe, Andre Silva'yı listesine ekledi

Slimani, Frey ve Soldado'dan beklediğini alamayan Fenerbahçe, golcü transferinde çıtayı yükseltti.

Rize'nin gol makinesi Vedat Muriqi ile anlaşan sarı-lacivertliler, şimdi ise Spartak Moskova'dan Ze Roberto, Atletico Madrid'den Nikola Kalinic için mücadele ediyor.

Fenerbahçe'nin listeye eklediği bir diğer golcü ise sezonu Sevilla'da geçiren Andre Silva. 23 yaşındaki Portekizli, Sevilla kendisiyle devam etmek istemediği için kulübü Milan'a dönüyor. Ancak Milan'daki yeri garanti olmayan genç yıldız sürekli oynayacağı bir takımda görev almak istiyor.

SIRADAKİ GELSİN

İtalyanların Elif Elmas çılgınlığı devam ediyor. İngiltere'den Manchester City, ManU ve Tottenham'ın ilgilendiği Elif için İtalyanlar çok da ısrarcı. Lazio ve Fiorentina'nın yarıştığı Makedon'a Inter de talip olmuştu. Son olarak listeye Napoli de eklendi. İtalyan basını Napoli'nin Elif için somut adımlar attığını duyurdu.

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Fenerbahçe yönetimi, Abdullah Avcı iddialarına kesin olarak nokta koydu. Kulübün resmî sitesinden yapılan açıklamada, Avcı ile bir temas kurulmadığı, hiçbir girişimde bulunulmadığı belirtildi. Başkan Ali Koç kulüp dergisindeki yazısında "Hocamız Ersun Yanal ile önümüzdeki sezonu planlıyoruz" demişti.

(Türkiye)

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