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  • 16 Ocak 2020 Perşembe 20:43
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  • 16 Ocak 2020 Perşembe 20:43

Gol yağmuruna dönüşen karşılaşmada Antalyaspor galip

Gol yağmuruna dönüşen karşılaşmada Antalyaspor galip

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Ziraat Türkiye Kupası'nda Antalyaspor ile Göztepe'yi karşı karşıya getiren mücadelede, ev sahibi ekip 4-3 skorla kazandı.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Antalyaspor evinde Göztepe ile karşı karşıya geldi. Antalya Stadı'nda gol düellosuna sahne olan maçı ev sahibi ekip 4-3'lük skorla kazandı.

Antalyaspor'a galibiyeti getiren goller, 10. ve 83. dakikalarda Harun, 18. dakikada Yekta ile 68. dakikada Diego Angelo kaydetti. Göztepe'nin sayılarını ise 1. dakikada Castro, 44. dakikada Deniz Kadah ve 75. dakikada Serdar Gürler attı. Öte yandan Göztepe'de Titi, 78. dakikada gördüğü kırmızı kartın ardından oyun dışında kaldı.

Karşılaşmanın rövanşı, 22 Ocak günü 17:00'de İzmir'de oynanacak.

Stat: Akdeniz Üniversitesi

Hakemler: Volkan Bayarslan, Mustafa Savranlar, Mehmet Salih Mazlum

Antalyaspor: Ferhat Kaplan, Bünyamin Balcı, Celustka, Chico, Cengiz Demir (Dk. 46 Diego), Charles (Dk. 46 Amilton), Harun Alpsoy, Yekta Kurtuluş, Ufuk Akyol, Fredy, Mukairu (Dk. 85 Mikali Başar)

Göztepe: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Murat Paluli, Titi, Borges, Schwechlen, Yalçın Kayan, Andre Castro, Mossoro (Dk. 85 Berkan Emir), Batuhan Kırdaroğlu (Dk. 46 Serdar Gürler), Halil Akbunar (Dk. 62 Jerome), Deniz Kadah

Goller: Dk.1 Andre Castro, Dk. 44 Deniz Kadah, Dk. 74 Murat Paluli (Göztepe) Dk. 10 ve 83 Harun Alpsoy, Dk. 18 Yekta Kurtuluş, Dk. 67 Diego (Antalyaspor)

Kırmızı kart: Dk. 81 Titi (Göztepe)

Sarı kartlar: Dk. 58 Amilton, Dk. 90+4 Fredy (Antalyaspor) Dk. 82 Serdar Gürler, Dk. 82 Eren Bilen (yedek kulübesinde), Dk. 90+4 Yalçın Kayan, 90+6 Berkan Emir (Göztepe)

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