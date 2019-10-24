Gol sorunu yaşayan Göztepe, İsveçli forvet Marcus Berg'e teklif götürecek

Daha önce Stuttgart forması giyen Mario Gomez ve boşta olan Wilfried Bony'i gündemine alan ekip son olarak Krasnodar'dan Marcus Berg'i de listesine ekledi.

BERG'E TEKLİF GİDECEK

Rus ekibinde forma giyen ve sözleşmesi sona erecek olan İsveçli golcü oyuncu sezon başında da sarı-kırmızılı ekibin gündemine gelmişti. O dönem transferi sonlandıramayan Başkan Mehmet Sepil, G.Saray'dan Eren Derdiyok'u transfer etmişti. Sepil, 33 yaşındaki Marcus Berg'in menajerine ulaşıp transfer için nabız yoklayacağı öğrenildi.

8 MAÇTA, 3 GOL ATTI

Göztepe'nin yeni yıldız adayı Marcus Berg, Rus ekibi Krasnodar ile Premier Lig'de 8 maça çıkarken rakip fileleri 3 kez havalandırdı. İsveçli golcü, Avrupa ve Şampiyonlar Ligi Elemeleri, Avrupa Ligi ve kupada da 7 maçta görev alırken İsveç Milli Takım formasını da kariyeri boyunca 75 kez terletti.

(Yeni Asır)