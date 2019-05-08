Gol değil forvet yiyorlar

AKŞAM

SON şampiyon Galatasaray sezona Serdar Aziz ve Maicon tandemiyle başlamış, Jason Denayer transfer edilemezken Ozan Kabak parlamıştı. Ligin ilk yarısının genelinde Ozan Kabak-Serdar Aziz tandemiyle oynayan Sarı-Kırmızılılar’da Serdar’ın zaman zaman yaşadığı sakatlıkların da etkisiyle Maicon ve Ahmet de forma şansı bulmuştu. Ligin ilk yarısındaki 17 maçta tam 21 gol yiyen Galatasaray, devre arasında savunma hattını yenilerken yediği gol sayısını da epey düşürdü.

ESKİ STOPERLER ELDEN ÇIKARILDI

İlk devreyi 29 puanla beşinci sırada tamamlayan Galatasaray’da ilk yarı savunma hattını oluşturan futbolculardan Ozan Kabak, 11 milyon euroluk rekor bedelle Almanya’nın Stuttgart takımına transfer oldu. Teknik Direktör Fatih Terim’in kararıyla kadro dışı bırakılan Serdar Aziz, Fenerbahçe’yle sözleşme imzalarken, Brezilyalı futbolcu Maicon ise Türkiye ve Avrupa’da transfer döneminin bitmesinin ardından şubat ayı başında Suudi Arabistan’ın El Nasr Riyad takımına kiralandı.

SAVUNMADA BÜYÜK DEĞİŞİM VAR

Bu futbolcuların yerine Belçika Ligi’nden Christian Luyindama, Portekiz Ligi’nden Marcao alındı. Ayrıca Bursaspor’un sakatlığı nedeniyle yollarını ayırdığı Emre Taşdemir ile de sözleşme imzalandı. 17 haftada toplamda 21 gol yiyen ve kalesinde maç başına 1.23 gol gören Sarı-Kırmızılılar, savunma hattını yenilemesinin ardından ise aradan geçen 14 haftada sadece 8 gol yedi! Sarı-Kırmızılılar ayrıca maç başına yediği gol sayısını 0.5’e çekti. Ankaragücü, Göztepe, Akhisar, Antalya, Malatya, Konya ve Beşiktaş maçlarında kale gole kapatıldı.