Gol canavarı Burak Yılmaz

35 yaşındaki tecrübeli golcü Lens maçında bir gol atarak takımına katkı sağladı.
Burak’ın Fransa’daki 7 maçta 3 golü var. Beşiktaş’ın bu sezonki forvetleri Aboubakar, Larin (2) ve Güven Yalçın’ın (1) ise toplam 3 golü bulunuyor. Burak Yılmaz performansıyla Fransız basınında manşetlere çıktı.
Son durağı Atatürk Olimpiyat Stadı olan muhteşem futbol resitali bugün start alıyor. Şampiyonlar Ligi'nde perde bugün açılıyor... 32 takım en büyük olmak için mücadele edecek. Devler arenasındaki takımların toplam kadro değeri ise 14 milyar euro...
Fenerbahçe'de sezona yapılan iyi başlangıç yüzleri güldürdü.
Trabzonspor'da yönetimin aldığı karara göre, Eddie Newton'un bordo-mavili kulüpteki geleceği Fenerbahçe maçından alacağı sonuca göre belli olacak.
Sezon başında Beşiktaş'tan Lille takımına transfer olan Burak Yılmaz, harika performansı ile Fransa'ya ısınmaya başladı.
Süper Lig'de 5. haftanın kapanış maçında Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor'u konuk ediyor. Maçta ilk 11'ler belli oldu.
Beşiktaş'ın geçtiğimiz devre arasında Feyenoord'a kiraladığı Oğuzhan Özyakup, Hollanda temsilcisine yeniden kiralanabilir. Siyah-beyazlı yöneticiler konuyla alakalı harekete geçti.