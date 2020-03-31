Galatasaray Doğa Sigorta'nın kaptanı Göksenin Köksal'ın acı günü... Köksal'ın babası Ömer Faruk Göksal vefat etti.
Galatasaray'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:
"Galatasaray Doğa Sigorta Basketbol Takımımızın Kaptanı Göksenin Köksal'ın babası Ömer Faruk Köksal'ın vefat haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız.
Merhuma Allah'tan rahmet, kaptanımız Göksenin Köksal'a, ailesine, yakınlarına, sevenlerine başsağlığı ve sabır dileriz."
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