Göksenin Göksal: 'Böyle bir şey olabilir mi ya?'

Galatasaray Doğa Sigorta, Fenerbahçe Beko'yu deplasmanda 80-75 yendi; 2012'de açılan Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki ilk galibiyetini elde etti. 9 yıl sonra gelen galibiyet sonrası Fenerbahçe futbol takımı Ozan Tufan'ın maç sonu açıklamalarına gönderme geldi.
Galatasaray camiası, Ozan Tufan'ın 3-1 yenildikleri maç sonrası yayıncı kuruluşa hakem hatalarını eleştirirken kullandığı "Böyle bir şey olabilir mi ya" sözlerini ti'ye alırken; bu akşam da göndermeler devam etti.
Galatasaray Doğa Sigorta Basketbol Takımı Kaptanı Göksenin Köksal, maç sonrası taktik tahtasına "Ataşehir Hatırası 26.02.2020" yazılı bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Göksenin Köksal gönderi mesajına ise "Böyle bir şey olabilir mi ya?" yazdı ve şaşkınlık ile gözyaşı emojilerini kullandı.
???? Böyle bir sey olabilir mi ya ? pic.twitter.com/gOyMsgW6e8— Göksenin KÖKSAL (@61goksenin) February 26, 2020
ING Basketbol Süper Ligi'nin 20'nci haftasında Fenerbahçe Beko, 9 yıldır sahasında yenilmediği Galatasaray Doğa Sigorta karşısında son çeyrekte yıkıldı. Konuk ekip, salondan 80-75 galip ayrılırken; 16 maç sonra rakibini deplesmanda yenmeyi başardı.
Basketboldaki derbi maçını salonda takip eden Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a, Sarı-Lacivertli taraftarlar büyük tepki gösterdi.
Galatasaray Doğa Sigorta, Fenerbahçe Beko'yu 80-75 yenerken rakibini 9 yıl sonra sahasında yendi. Sarı Kırmızılılar'ın kaptanı Göksenin Köksal'dan maç sonrası Fenerbahçe'ye ve Ozan Tufan'ın sözlerine gönderme geldi.
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